Reduções bruscas de temperatura, baixa umidade do ar, retomada do convívio social e ambientes pouco arejados são alguns dos fatores que criam oportunidades para o surgimento de resfriados, gripes e de outras doenças respiratórias. As condições climáticas do outono e do inverno facilitam a proliferação dessas infecções e, as crianças, são as mais prejudicadas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, os hospitais da região têm registrado alta procura por emergências pediátricas, e o SUS (Sistema Único de Saúde) inaugurou 40 leitos infantis para reforçar o atendimento em um momento de aumento de casos de doenças respiratórias. As infecções podem ser simples, com sintomas semelhantes aos da gripe, ou ter complicações mais graves que provocam mortes de inúmeros pacientes em todo o mundo.

A SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) é uma complicação viral que possui os sintomas comuns da gripe associados à dispneia (falta de ar), ao desconforto respiratório e à baixa oxigenação no sangue. A SRAG frequentemente causa hospitalização e pode levar a óbito. Ela pode ser provocada pelos coronavírus, vírus influenza, vírus sincicial respiratório (RSV), parainfluenza, adenovírus, entre outros.

Os principais vírus que causaram hospitalização e óbitos por SRAG nos últimos anos foram o SARS-CoV-2 (que causa a Covid-19) em adultos, e Influenza H1N1 e RSV em crianças. O RSV é também responsável por 70% das bronquiolites e até 40% das pneumonias. Os adenovírus e rinovírus estão relacionados à exacerbação da asma, à bronquite e à pneumonia. Além disso, infecções bacterianas importantes, como a pneumonia, podem ser confundidas com a Covid-19 por apresentarem sintomas semelhantes.

O último boletim InfoGripe da Fiocruz expôs que, no ano epidemiológico 2022, já foram notificados 135.479 casos de SRAG e que a Covid-19 ressurgiu como a principal causadora da síndrome respiratória.

O boletim ressalta ainda que 35% do total de casos de SRAG são de vírus sincicial respiratório (VSR), que atinge crianças pequenas. Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre as notificações com resultado positivo para vírus respiratórios foi de 3,2% para Influenza A; 0,4% para Influenza B; 36,5% para VSR; e 41,8% para Sars-CoV-2. O boletim mencionou que Porto Alegre está entre 21 das 27 capitais que possuem indícios de elevação da SRAG em longo prazo.

Agilidade e tratamento direcionado no combate às doenças respiratórias

Para oferecer um diagnóstico preciso, a Mobius Life Science, empresa brasileira de tecnologia em diagnóstico molecular, disponibilizou ao mercado o PR24 Flow Chip, maior painel respiratório do mercado, que foi implementado no Laboratório de Patologia, Genética e Biologia Molecular do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS).

“O Laboratório de Genética e Biologia Molecular, motivado pelo grande número de casos de infecção pelo coronavírus, fechou esta importante parceria com a Mobius. Além de identificar o vírus causador da Covid-19, esse equipamento permite a pesquisa de vários outros agentes infecciosos comumente relacionados às infecções de vias aéreas, como diagnóstico diferencial”, destacou a coordenadora médica do Laboratório de Patologia, Genética e Biologia Molecular do Hospital Moinhos de Vento, Francine Hehn de Oliveira.

Com a circulação simultânea de várias doenças respiratórias, o PR24 Flow Chip orienta as medidas para prevenção da transmissão patogênica, permitindo um tratamento mais assertivo, proporcionando um melhor prognóstico para o paciente e reduzindo os riscos de reação adversa e os custos hospitalares.

“Por se tratar de um teste com alta sensibilidade, possibilita a detecção dos patógenos já nos primeiros dias de infecção em pacientes sintomáticos e assintomáticos. Isso é de extrema relevância, uma vez que o diagnóstico rápido e preciso auxilia a equipe clínica na condução de um tratamento mais direcionado e eficiente”, explica Carla Karusky, consultora comercial da Mobius.

As principais vantagens trazidas pelo painel respiratório ao Hospital Moinhos de Vento são a agilidade, a precisão do diagnóstico e a queda da resistência a antibióticos. De acordo com Carla, o atraso no diagnóstico das infecções respiratórias conduz ao aumento do número de casos e ao início de tratamentos empíricos.

“A oferta de um diagnóstico rápido e preciso impacta diretamente na redução do uso indiscriminado de medicamentos e na consequente redução de custos para o hospital. Isso também proporciona um melhor prognóstico para o paciente e o tempo de permanência do paciente no hospital diminui, conduzindo a uma maior rotatividade de leitos, produtividade hospitalar e redução no tempo de espera dos ambulatórios”, detalhou.

João Krauzer, chefe de Pediatria do Hospital Moinhos de Vento, confirma os benefícios proporcionados pela rapidez no diagnóstico: “O painel modificou nosso perfil de atendimento e, com ele, conseguimos organizar melhor os leitos, podendo separar as crianças de acordo com os vírus identificados , determinar e dar nome aos vírus e otimizar os espaços. Dependendo do vírus, podemos dar uma ideia do tempo de evolução para a família, tranquilizá-la, fazer o diagnóstico nominal e não apenas o sindrômico. A criança deixa de ficar refém das trocas de antibióticos e não cria resistência a eles.

Nesse período de maior incidência de doenças respiratórias, o médico recomenda que os familiares sejam mais conscientes sobre as medidas preventivas e mantenham as crianças longe de aglomerações, evitem ambientes com pouca ventilação, ou em horários de pico, e normalizem as rotinas estabelecidas durante a Covid-19, como o uso de máscaras e de álcool gel e o distanciamento social.

Painel respiratório detecta 24 patógenos

O PR24 Flow Chip contempla alguns vírus que estão associados a quadros de pneumonias, tais como influenza A e B, parainfluenza 1, 2 e 3, vírus sincicial respiratório e adenovírus, que podem conduzir ao aumento do tempo de internação dos pacientes.

Todos os reagentes necessários para o diagnóstico são fornecidos em um único kit e o painel detecta 24 patógenos causadores de síndromes respiratórias em uma única amostra de swab nasofaríngeo, aspirado nasofaríngeo ou lavado broncoalveolar de adultos, crianças e recém-nascidos, oferecendo precisão, especificidade e alto desempenho.

Os patógenos são detectados concomitantemente a partir de vários tipos de amostras, o diagnóstico molecular ocorre em poucas horas e fornece laudos completos com análise realizada pelo próprio equipamento.

O exame no Hospital Moinhos de Vento é realizado somente com prescrição médica e pode ser feito sem hora marcada. A coleta é feita no posto de coleta do Laboratório, localizado no sexto andar do Bloco A (Rua Ramiro Barcelos, 910). Mais informações pelo telefone (051) 3314-3434.

