Maior usina da Europa sofre novo ataque, e ONU aponta aumento de risco de acidente nuclear

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

Central de Zaporizhzhia fica em território ucraniano ocupado pela Rússia. (Foto: Reprodução)

A agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) fez um novo alerta pelo aumento de risco de um acidente radioativo na central de Zaporizhzhia, a maior usina da Europa que fica em território ucraniano e está ocupada pela Rússia.

Há semanas, a usina tem sido alvo de bombardeios, e Moscou e Kiev se acusam mutuamente pelos ataques. A ONU enviou uma missão ao local na semana passada para vistoriar os riscos de um acidente nuclear sem precedentes, considerado alto.

Segundo Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), da ONU, a cidade de Enerhodar, onde fica a central, foi bombardeada nessa sexta (9). Com o ataque, a situação da cidade é “precária”, segundo a agência.

O chefe da AIEA, Rafael Grossi, pediu um cessar-fogo imediato no local.

“Eu peço urgentemente que todos os bombardeios em toda a área sejam interrompidos. Apenas dessa forma a segurança da equipe que opera a usina será garantida”.

Ainda segundo a AIEA, a cidade ficou sem energia após os ataques.

Zona desmilitarizada

A agência de energia atômica da ONU lançou um apelo para a criação de uma zona desmilitarizada em torno do complexo nuclear de Zaporizhzhia, ocupado pela Rússia, na Ucrânia.

“Embora o bombardeio em curso ainda não tenha desencadeado uma emergência nuclear, continua a representar uma ameaça constante à segurança e à proteção nuclear com impacto potencial em funções críticas de segurança que podem levar a consequências radiológicas com grande importância em termos de segurança”, informou o último relatório da agência.

Os especialistas encontraram grandes danos na usina nuclear, que está no front da guerra na Ucrânia.

A equipe da AIEA visitou as instalações da usina no início do mês e divulgou relatório na última semana afirmando que “os bombardeios no local e em suas proximidades devem ser interrompidos imediatamente para evitar mais danos à usina e instalações associadas, para a segurança da equipe operacional e manter a integridade física para apoiar uma operação segura e protegida.”

O receio dos especialistas não é com um ataque direto à usina que cause sua explosão – já que ela foi construída durante a Guerra Fria – mas o estresse no longo prazo às estruturas e aos operadores que poderiam ocasionar falhas e vazamentos de material radioativo que afetariam todo o continente.

Tanques de armazenamento de combustível nuclear seco foram danificados no mês passado e, nos últimos dias, houve um incêndio e perda de energia na usina. Na semana passada, novos bombardeios causaram um incêndio que mais uma vez levou à desconexão da usina da rede elétrica nacional da Ucrânia, o que a coloca na posição precária de depender de sua própria energia para operar seus sistemas de refrigeração dos reatores.

