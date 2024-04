Brasil Maioria dos jornalistas brasileiros já usa Inteligência Artificial, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

A pesquisa percebeu a falta de treinamento em Inteligência Artificial entre os jornalistas. (Foto: Reprodução)

Desde que o ChatGPT surgiu e colocou a Inteligência Artificial Generativa na ordem dia do dia, seu uso no jornalismo passou a ser tema de debates entre os profissionais da área. Agora, a pesquisa inédita “A Inteligência Artificial para Jornalistas Brasileiros” faz um raio-x sobre a relação dos jornalistas com a IA e de que forma seu uso impacta na execução de diferentes tipos de tarefas.

Realizada pelo grupo de pesquisa Tecnologias, Processos e Narrativas Midiáticas da ESPM-SP, em parceria com o boletim Jornalistas&Cia, a pesquisa teve o objetivo de identificar o nível de conhecimento e utilização da Inteligência Artificial Generativa por jornalistas no Brasil. O estudo também buscou mapear as preocupações sobre o uso da IA na prática jornalística.

A primeira fase do estudo foi conduzida de 19 de dezembro de 2023 a 24 de fevereiro de 2024, por meio de um questionário on-line que contou com a participação de 423 jornalistas de diversas regiões do Brasil. Os participantes responderam a 13 perguntas em escala Likert (escala mais usada em pesquisas de opinião na qual os perguntados especificam seu nível de concordância com uma afirmação), abrangendo várias faixas etárias, áreas de atuação, funções e vínculos empregatícios.

A pesquisa revelou que 56% dos jornalistas utilizam IA em suas atividades jornalísticas, embora 38,3% dos respondentes tenham expressado discordância parcial ou total com o uso da tecnologia.

Os jornalistas utilizam a IA principalmente na produção de conteúdo (53,9%), seguido pela apuração (27,2%), distribuição (20,1%) e operações comerciais (14,9%).

O estudo também destaca exemplos específicos de utilização da IA, como otimização de processos, produção e edição de textos, e automação de tarefas.

Outros 26,5% dos jornalistas afirmam não usar IA de forma alguma. Além disso, 76,5% dos profissionais não receberam treinamento sobre o uso da IA, indicando uma falta significativa de capacitação na área.

Na pesquisa aparece uma lacuna notável no treinamento sobre IA, com 69,2% dos jornalistas afirmando nunca terem recebido treinamento específico. Essa falta de capacitação é percebida mesmo entre aqueles que utilizam a IA regularmente.

Quando questionados sobre a possibilidade de se capacitar para o uso de IA, dois terços (66,9%) dos jornalistas consideram a possibilidade, enquanto 20,8% veem alguma impossibilidade.

O material também revela uma divisão de opiniões sobre os impactos da IA no mercado de trabalho jornalístico: enquanto mais da metade espera impactos positivos, uma grande maioria (68,3%) teme cortes de postos de trabalho devido à tecnologia.

No segundo semestre do ano acontecerá a segunda fase da pesquisa e envolverá entrevistas abertas e qualitativas para aprofundar as respostas sobre o uso de ferramentas de IA na prática jornalística. As informações são do portal Terra.

2024-04-20