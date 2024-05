Notas Brasil Mais 193 espécies em perigo têm mecanismos de conservação no Brasil

23 de maio de 2024

O Brasil passou a contar com mecanismos para a redução de ameaças a 193 das 290 espécies categorizadas como criticamente em perigo e que ainda não contavam com nenhum instrumento de conservação. O balanço é resultado do Projeto Pró-Espécies – Todos contra a Extinção, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

