Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos Foto: Marcelo Bernardes/SES Serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. (Foto: Marcelo Bernardes/SES) Foto: Marcelo Bernardes/SES

Sessenta e um municípios do Vale do Sinos, do Vale do Rio Pardo e do Alto Uruguai foram incluídos na estratégia de vacinação contra a dengue no Rio Grande do Sul. Selecionadas pelo Ministério da Saúde, essas cidades se somam às outras seis da Região Metropolitana já contempladas com a imunização: Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha e Glorinha.

Cerca de 19 mil doses da vacina Qdenga devem ser distribuídas para esses novos municípios na próxima semana. Serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, idades que nacionalmente concentram o maior número de hospitalizações dentro da faixa etária indicada pelo laboratório japonês Takeda para receber a vacina: 5 a 60 anos.

O imunizante não é autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para pessoas acima de 60 anos, público que concentra o maior número de óbitos por dengue no Estado.

Para ter proteção completa contra casos graves e hospitalizações em decorrência da doença, são necessárias duas doses do imunizante com intervalo de três meses entre elas.

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1,5 mil doses da Qdenga já foram aplicadas no Rio Grande do Sul. A lista dos novos municípios contemplados com a imunização pode ser conferida aqui.

2024-06-06