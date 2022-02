Porto Alegre Programa Mais Crédito Juro Zero será lançado nesta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O objetivo do Mais Crédito Juro Zero é incentivar pequenos empreendedores a investirem no próprio negócio Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O objetivo do Mais Crédito Juro Zero é incentivar pequenos empreendedores a investirem no próprio negócio. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Porto Alegre lança nesta segunda-feira (21) o Mais Crédito Juro Zero, programa que irá oportunizar crédito com juro zero para os empreendedores formais e informais registrados no Cadastro Único.

O evento acontecerá às 16h, no restaurante do Pop Center – Centro Popular de Compras (Camelódromo), na avenida Júlio de Castilhos, 235 (entrada principal) e Mauá, 1.651 (acesso pelo estacionamento), no Centro Histórico.

O objetivo do Mais Crédito Juro Zero é incentivar pequenos empreendedores a investirem no próprio negócio, gerando mais oportunidades e fomentando o desenvolvimento econômico daqueles mais vulneráveis.

Além do prefeito, Sebastião Melo, vice-prefeito, Ricardo Gomes, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni, demais secretários e vereadores, estarão presentes representantes das instituições financeiras que aderiram ao programa e das instituições de educação parceiras. Na ocasião, serão explicados os requisitos e formas de acesso ao crédito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre