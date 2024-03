Brasil Mais da metade da população brasileira vive a até 150 quilômetros do litoral

Por Redação O Sul | 21 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ao todo, 16 capitais estão dentro da faixa de até 150 quilômetros de distância, em linha reta, do litoral Foto: Marcelo Warth/O Sul Ao todo, 16 capitais estão dentro da faixa de até 150 quilômetros de distância, em linha reta, do litoral. (Foto: Marcelo Warth/O Sul) Foto: Marcelo Warth/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais da metade dos 203 milhões de habitantes do Brasil – 54,8% – vive a até 150 quilômetros, em linha reta, do litoral, segundo dados do Censo 2022 divulgados nesta quinta-feira (21) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O percentual é ligeiramente menor do que o apurado em 2010, quando 55,8% viviam a até 150 quilômetros do litoral. Conforme o Censo de 2022, 4,6% da população reside a até 150 quilômetros das fronteiras do Brasil com outros países, e os 41% restantes, na região que fica entre essas duas áreas.

Em números absolutos, 111 milhões moram a até 150 quilômetros do litoral, 9,4 milhões a até 150 quilômetros das fronteiras e 83 milhões nas demais áreas.

Ao todo, 16 capitais estão dentro da faixa de até 150 quilômetros de distância, em linha reta, do litoral, sendo três na região Sul – entre elas Porto Alegre –, três na Sudeste, oito na Nordeste e duas na Norte.

No caso das capitais que fazem parte da faixa de até 150 quilômetros de distância das fronteiras com os demais países do continente, há duas: Rio Branco (AC) e Boa Vista (RR).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/mais-da-metade-da-populacao-brasileira-vive-a-ate-150-quilometros-do-litoral/

Mais da metade da população brasileira vive a até 150 quilômetros do litoral

2024-03-21