Polícia Condenados criminosos que mataram jogador de futebol da equipe sub-20 do São José e sua namorada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de março de 2024

Em júri encerrado na madrugada desta quinta-feira (21) no Foro Central I de Porto Alegre, o Conselho de Sentença condenou três homens acusados de matar o jogador de futebol da equipe sub-20 do São José Wesley Sampaio Soares, de 19 anos, e a namorada dele, Sara Moreira de Oliveira, de 16 anos, em 2019.

O casal voltava de uma festa no bairro Cidade Baixa com outros dois amigos, quando, por volta das 5h30min, perto do Estádio Olímpico, no bairro Azenha, o veículo em que estavam foi perseguido por bandidos que se encontravam em um carro roubado e alvejado por diversos disparos de arma de fogo.

Wesley e Sara foram atingidos e não resistiram aos ferimentos. Os amigos deles não se feriram e conseguiram fugir do local. De acordo com o MP (Ministério Público), o alvo dos atiradores seria o motorista do carro, contratado pelos jovens para uma corrida particular. Suspeito de envolvimento na morte de um dos líderes do tráfico de drogas no bairro Restinga, o condutor ficou ferido.

Após quase 17 horas de julgamento, o juiz Marcelo Lesche Tonet fez a leitura da sentença. Thiago Caetano Silva foi condenado a 83 anos, 9 meses e 12 dias de prisão em regime fechado por homicídio consumado, homicídio tentado, roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Deivisson Murillo de Melo foi sentenciado a 52 anos, 11 meses e 5 dias de prisão em regime fechado por homicídio consumado, homicídio tentado e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Já Marcos Vinícius Rogoski da Costa foi condenado a 55 anos, 11 meses e 25 dias de prisão em regime fechado por homicídio consumado, homicídio tentado e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito)

Os três, que foram presos em flagrante logo após o crime, permanecerão recolhidos no sistema prisional. Cabe recurso da decisão.

Wesley, conhecido como Sampaio no São José, era lateral direito e atuava na base do clube desde a categoria sub-12. Ele morava na Restinga.

“Dois jovens foram mortos simplesmente porque estavam dentro de um carro, em uma carona. Dois jovens sem qualquer envolvimento criminal, com suas vidas estruturadas. O crime deixou não só essas vítimas, mas todas as pessoas que as rodeiam com uma dor lastimável, uma dor enorme”, disse a promotora de Justiça Lúcia Helena Callegari.

2024-03-21