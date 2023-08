Rio Grande do Sul Mais da metade das obras de pavimentação da ERS-477 no Alto Uruguai já está concluída

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Por meio do programa Avançar, estão sendo investidos mais de R$ 12,5 milhões Foto: Fabricio Santos/Ascom Selt Foto: Fabricio Santos/Ascom Selt

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Importante demanda do Alto Uruguai, a pavimentação da ERS-477 já conta com 55% dos serviços concluídos. Executada pelo Governo do Estado, a obra nos 8,1 quilômetros que fazem a ligação entre Centenário e Áurea é coordenada pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), vinculado à Selt (Secretaria de Logística e Transportes). Por meio do programa Avançar, estão sendo investidos mais de R$ 12,5 milhões.

Iniciadas em dezembro de 2022, as atividades acontecem em ritmo intenso. A terraplenagem está pronta. O macadame, material usado antes do revestimento asfáltico para dar estrutura ao pavimento, já foi implantado em 95% do trecho. A base, por sua vez, está pronta em 50% do segmento.

“Até dezembro deste ano, entregaremos à população uma obra que é esperada há décadas. Os serviços na pista e a sinalização estarão finalizados, garantindo um deslocamento seguro pelo Alto Uruguai”, afirma o titular da Selt, Juvir Costella.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explica que as equipes começaram a atuar próximo a Centenário e prosseguem em direção a Áurea. No momento, ocorre a pavimentação do km zero ao km 3 e a colocação de base do km 3 ao km 4. Do km 4,5 ao km 5,5 e do km 7,5 ao km 7,8 está sendo realizada a implantação de macadame.

Do km zero ao km 2,4, do lado direito da rodovia, já há asfalto, assim como do km zero ao km dois, do lado esquerdo. Na sequência, serão finalizados o macadame e a base nos segmentos citados acima. Além disso, haverá a colocação do asfalto e a execução de serviços complementares, como a elaboração dos dispositivos de drenagem, superficiais e de sarjeta, e o plantio de grama.

“Estamos atendendo às determinações do Governo do Estado. Cada fase é acompanhada para que seja realizada com agilidade e, ao mesmo tempo, cumpra os requisitos necessários em relação à qualidade e à durabilidade do trabalho”, destaca Faustino.

Desenvolvimento

As melhorias na infraestrutura rodoviária estão repercutindo positivamente na economia local. Quatro empresas se instalaram em Centenário após o começo da construção do acesso municipal. E há novas solicitações de organizações interessadas em atuar na cidade. A ERS-477 liga os municípios da região do Alto Uruguai ao Nordeste do Rio Grande do Sul. Ela também é uma importante ligação com o restante do Estado.

“Observamos um crescimento econômico oriundo do que podemos chamar de Estrada do Desenvolvimento, que está atraindo olhares aguçados para investimentos e entregará à população mais qualidade de vida. A cada etapa concluída, enxergamos as pessoas comemorando esse grande avanço”, afirma o prefeito de Centenário, Genoir Florek.

Florek considera a rodovia uma rota para a saúde e para o transporte de estudantes e mercadorias, encurtando distâncias, facilitando o tráfego e impulsionando o crescimento de Centenário e da região. “A ERS-477 é muito mais que um sonho: é um divisor de águas que contribui para um futuro promissor”, conclui.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/mais-da-metade-das-obras-de-pavimentacao-da-ers-477-no-alto-uruguai-ja-esta-concluida/

Mais da metade das obras de pavimentação da ERS-477 no Alto Uruguai já está concluída

2023-08-01