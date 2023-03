Rio Grande do Sul Mais da metade dos motoristas gaúchos pagaram o IPVA até o final de fevereiro

Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

Balanço parcial da Fazenda mostra que Estado arrecadou R$ 2,5 bilhões com a antecipação do tributo à vista e parcelado Foto: Divulgação Balanço parcial da Fazenda mostra que Estado arrecadou R$ 2,5 bilhões com a antecipação do tributo à vista e parcelado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

De acordo com balanço preliminar da Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda), 55% dos motoristas gaúchos quitaram ou pagaram a segunda parcela do IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores) até o final de fevereiro. Ao longo do mês passado, 168 mil contribuintes optaram pela antecipação e quitaram o tributo com desconto mínimo de 6%.

Ainda conforme o levantamento, a arrecadação alcançou o montante de R$ 2,5 bilhões, o que representa 52,5% da expectativa de recolhimento do Estado com a frota tributável.

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve incremento nominal de R$ 442 milhões aos cofres gaúchos. Os recursos arrecadados com o IPVA são divididos em 50% para o município onde o veículo está emplacado e 50% permanecem nos cofres do Estado, conforme estabelece a Constituição Federal.

Da fatia de motoristas que aderiu ao parcelamento em janeiro, 82% realizaram o pagamento da segunda cota até a última terça-feira (28) e, portanto, garantiram desconto de 6% pela antecipação. Ao todo, 355 mil proprietários de veículos optaram pelo parcelamento do IPVA neste ano.

Novidade inserida no ciclo do IPVA 2022, o pagamento por Pix já representa 23,4% do total de veículos quitados pelos contribuintes. Em relação ao ano anterior, a Sefaz registrou aumento de 38% no pagamento à vista por meio da modalidade criada pelo Banco Central.

Antecipação em março oferece descontos de até 22,4%

O motorista que optar pela antecipação do tributo até o dia 31 de março ainda terá descontos que podem chegar a 22,40%. No final de abril, inicia a escala de vencimentos do tributo, conforme o cronograma abaixo. Os motoristas que aderiram ao parcelamento também terão desconto de 3% na cota de março.

Saiba mais

Quem paga IPVA? todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2004, exceto os isentos em lei.

Como pagar? Para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar o código Renavan e a placa do carro. Junto com o IPVA, é possível pagar taxa de licenciamento e multas de trânsito.

Onde pagar? Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob e Banco do Brasil. A opção por Pix também está disponível.

Alíquotas do IPVA no RS:

3% – Automóveis e camionetas

2% – Motocicletas

1% – Caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetas para locação.

Frota total do Estado 2022: 7.413.277

Frota pagante de IPVA: 53,8%

Frota isenta de IPVA: 46,2%

