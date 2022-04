Polícia Mais de 1.300 policiais participam de megaoperação contra facção criminosa gaúcha

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

A Operação Kraken foi deflagrada no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e no Mato Grosso do Sul A Operação Kraken foi deflagrada no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e no Mato Grosso do Sul. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), uma megaoperação para combater a lavagem de dinheiro realizada por uma organização criminosa com sede no Vale do Sinos. A ação envolveu mais de 1.300 policiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Os agentes cumpriram 1.368 ordens judiciais, sendo 66 de prisão, em mais de 30 municípios gaúchos e nos outros três Estados durante a Operação Kraken, que investiga cerca de 200 criminosos.

Segundo a polícia, a lavagem do dinheiro obtido principalmente com o tráfico de drogas é feita com a aquisição de imóveis e veículos.

