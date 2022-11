Rio Grande do Sul Mais de 1 milhão de veículos devem circular em rodovias gaúchas no feriado da Proclamação da República

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Concessionária estima fluxo intenso já a partir de sexta-feira com mais de 70 mil veículos na Freeway e na BR-386 Foto: Fabiano Panizzi/CCR ViaSul Foto: Fabiano Panizzi/CCR ViaSul

Em estimativa divulgada nesta quinta-feira (10), a CCR ViaSul prevê mais de 1 milhão de veículos trafegando ao longo das rodovias sob sua concessão no Rio Grande do Sul (BR-101, BR-386, BR-448 e Freeway), durante o período do feriado prolongado entre sexta-feira (11) e terça-feira (15), Proclamação da República.

De acordo com a concessionária, deste total, cerca de 316 mil deverão utilizar a Freeway em ambos os sentidos nos cinco dias. Já a partir de sexta-feira, o fluxo deve ficar mais intenso com quase 71 mil veículos trafegando pela rodovia. Destes, 55 mil deverão seguir sentido litoral. Já no sábado, serão cerca de 58,5 mil veículos também sentido ao litoral, com fluxo mais intenso entre 9h e 12h e a partir das 14h.

Ainda na Freeway, para o retorno, são previstos pouco mais de 26 mil veículos seguindo para Porto Alegre no domingo (13) e cerca de 15 mil na segunda (14). Porém, o pico de tráfego deve acontecer na terça-feira, quando quase 80 mil motoristas deverão utilizar a rodovia para, com fluxo mais intenso a partir das 15h.

Uso do acostamento somente quando liberado

Nos momentos de fluxo mais intenso poderá haver a liberação do acostamento como faixa adicional, nos dois sentidos da rodovia, para auxiliar na fluidez do tráfego.

A ação é realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, e, quando, autorizada, é feita do km 1,5 (Osório) ao 75 (Gravataí), por meio de sinalização com painéis piscantes e placas indicativas às margens da rodovia, além de mensagens nos painéis eletrônicos (PMVs) da Concessionária, com orientações aos motoristas sobre como proceder.

Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões. Ainda, em caso de condições climáticas adversas, o acostamento não é liberado.

A concessionária salienta, porém, que trafegar pelo acostamento quando o mesmo não estiver liberado é infração gravíssima do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), gerando 7 pontos na CNH e multa de R$ 880,41.

Aumento do tráfego também na Rodovia da Produção

Conforme a previsão da CCR ViaSul, a BR-386 também deverá ter aumento no fluxo durante os cinco dias do feriado. A estimativa prevê mais de 315 mil veículos utilizando a rodovia, sendo, aproximadamente, 77 mil somente no dia 11 (sexta).

Destes, mais de 18 mil seguirão rumo ao interior do Estado e outros 16 mil no sentido à Capital. Já no sábado (12), serão, aproximadamente 14 mil veículos trafegando pela rodovia, tanto no sentido Norte quanto Sul.

Para o final do feriado, na terça (15), estão previstos quase 17 mil motoristas retornando para Porto Alegre e 15 mil voltando para o interior, com tráfego mais intenso previsto para a partir das 14h.

