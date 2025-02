Mundo Mais de 100 agentes de inteligência dos Estados Unidos foram demitidos por mensagens sexuais em chat do governo

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Sede da Administração Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês), nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

Tulsi Gabbard, diretora de inteligência nacional dos Estados Unidos, disse na terça-feira (25) que mais de 100 agentes de inteligência de 15 agências foram demitidos por conversas sexualmente explícitas em uma ferramenta de bate-papo do governo.

O programa de bate-papo era administrado pela Agência de Segurança Nacional (NSA) e destinado a discussões sobre questões de segurança sensíveis. Mas um grupo de funcionários o usou para discussões que continham temas sexuais, disseram autoridades de inteligência esta semana. Os bate-papos também incluíam discussões explícitas sobre cirurgia de transição de gênero, disseram autoridades. As transcrições do bate-papo foram divulgadas pela primeira vez na segunda-feira, 24, por Christopher Rufo, um ativista conservador que escreve para o City Journal.

Aparecendo na terça-feira à noite na Fox News, Gabbard disse que havia emitido uma diretiva para demitir mais de 100 pessoas que participaram das discussões e retirar dos oficiais suas autorizações de segurança. Ela disse que os bate-papos eram uma “violação flagrante de confiança” que violava “regras e padrões básicos” de profissionalismo no local de trabalho.

Um porta-voz do escritório disse na plataforma de mídia social X que Gabbard havia enviado um memorando a todas as agências de inteligência pedindo que identificassem todos os funcionários que participaram de “salas de bate-papo sexualmente explícitas” na ferramenta da NSA até sexta-feira.

A diretora Gabbard colocou suas ações no contexto maior de seus esforços para despolitizar a comunidade de inteligência e os esforços do governo Trump para responsabilizar os funcionários. “A ação de hoje, ao responsabilizar esses indivíduos, é apenas o começo do que estamos vendo em todo o governo Trump”, disse Gabbard. Ela acrescentou que as autoridades haviam se movido para “limpar a casa, erradicar essa podridão e corrupção, para que possamos começar a reconstruir essa confiança nessas instituições”.

A CIA e o escritório de Gabbard se moveram para demitir um número não revelado de funcionários que trabalharam em questões de diversidade durante o governo Biden. Essa ação foi pausada por um juiz federal que estava revisando a ação.

Ao contrário dos chats explícitos, não há alegação de irregularidade por parte dos oficiais envolvidos nos esforços de recrutamento e diversidade, e os oficiais processaram o governo argumentando que deveriam receber outras ofertas de cargos.

Em sua aparição na Fox, Gabbard disse que o governo Trump tentaria se livrar de oficiais cuja lealdade primária era consigo mesmos, e não com os Estados Unidos ou sua Constituição. Ela disse que depois que tomou a atitude de demitir as pessoas envolvidas nos chats, outros oficiais se apresentaram para contar a ela sobre outras atividades inapropriadas.

“As pessoas estão se apresentando porque estão todas a bordo com a missão de limpar a casa e se concentrar novamente em nossa missão principal de servir o povo americano”, disse Gabbard. As informações são do jornal The New York Times.

