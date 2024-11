Rio Grande do Sul Mais de 100 mil alunos da rede estadual gaúcha já solicitaram o kit inédito de uniformes para 2025

20 de novembro de 2024

Peças serão entregues aos estudantes a partir de fevereiro. (Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom-RS)

Mais de 110 mil estudantes já solicitaram os uniformes que serão utilizados na rede estadual gaúcha a partir do ano que vem. Em uma ação inédita da Secretaria da Educação (Seduc), eles receberão kits que contêm dez peças nas cores verde, branca e azul, em uma combinação acrescida do brasão e da bandeira do Rio Grande do Sul – a lista inclui três camisetas de manga curta e duas de manga longa, agasalho, bermuda, moletom e duas calças de abrigo.

Por meio do site escola.rs.gov.br, é possível escolher as medidas de cada uma das peças disponíveis nos kits. Uma página específica orienta sobre os procedimentos necessários e apresenta uma tabela de medidas que auxilia na escolha do tamanho.

O sistema de definição do tamanho dos uniformes pode ser acessado diretamente pelos alunos maiores de 16 anos. Estudantes abaixo dessa idade devem ter um responsável legal, que precisará confirmar seus dados para validar a escolha e a identificação do estudante.

Até 8 de dezembro, o site permite uma única troca do tamanho dos uniformes, caso a solicitação tenha sido confirmada por engano. Todos os cerca de 740 mil estudantes da Rede Estadual receberão as peças a partir de fevereiro.

As instituições de ensino serão notificadas sobre a opção de cada matriculado. Com isso, ficarão encarregadas de fornecer o material diretamente aos estudantes, sem qualquer custo às famílias.

O período de pré-matrícula, que prossegue até 1° de dezembro, é destinado às solicitações de ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental e no 1º ano do Ensino Médio (incluindo o EJA, antigo “supletivo”. Para os já matriculados, a renovação é automática, de 18 de novembro e 18 de dezembro, desde que tenham frequência mínima de 75% no ano letivo).

Apresentação

A novidade foi apresentada no dia 10 de outubro, com um desfile especial em Porto Alegre. Em uma passarela instalada no interior do Palácio Piratini, estudantes de diferentes faixas etárias não se limitaram a mostrar os modelos de roupa escolar, com exibição simultânea por meio de um telão: eles também opinaram sobre as peças – a avaliação geral foi positiva.

O kit de vestuário tem um custo anual de R$ 209 milhões para a confecção e distribuição do material. De acordo com a Secretaria da Educação, a iniciativa tem por finalidade promover a economia doméstica e estimular maior equidade entre os alunos, além de reforçar a segurança e a sensação de pertencimento ao sistema de ensino.

(Marcello Campos)

