Bem-Estar Mais de 142 mil pessoas estão curadas do coronavírus no Brasil

Por Redação O Sul | 24 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Cerca de dois mil municípios do País não possuem casos de coronavírus e mais de 70% das cidades não registram nenhum óbito pela doença. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Cerca de dois mil municípios do País não possuem casos de coronavírus e mais de 70% das cidades não registram nenhum óbito pela doença. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Brasil registra 142.587 pessoas curadas da Covid-19. O número representa 41% do total de casos registrados no País (347.398). Outras 182.798 pessoas seguem em acompanhamento médico. As informações foram atualizadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde até as 19h de sábado (23).

Até o momento, o País registra 22.013 óbitos, sendo que 965 foram registrados nos sistemas de informação oficiais do Ministério da Saúde nas últimas 24h, apesar de a maioria ter acontecido em outros dias. Isso porque as notificações ocorrem apenas após a conclusão da investigação dos motivos das mortes. Assim, do total de novos registros, 515 óbitos ocorreram, de fato, nos últimos três dias e outros 3.534 estão em investigação.

Cerca de dois mil municípios do País não possuem casos de coronavírus e mais de 70% das cidades não registram nenhum óbito pela doença.

Cenário local

No Rio Grande do Sul há 4565 pacientes recuperados. O total de registros contabilizados pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) é de 6336, até sábado. Em Porto Alegre há 560 recuperados de um total de 950 registros feitos pela SMS (Secretaria Municipal da Saúde).

Cenário internacional

Até a última quinta-feira (21), o Brasil ocupava a terceira posição em relação ao número de casos (291.579) e a sexta considerando o registro de óbitos (18.859). Contudo, quando considerado o parâmetro populacional, por milhão de habitantes, entre os países de todo o mundo, o Brasil ocupa a 55ª posição em relação aos casos confirmados e a 28ª colocação no que se refere ao número de óbitos. A medida populacional é a taxa padrão para comparações entre os países.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Bem-Estar