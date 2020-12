Brasil Mais de 15 mil médicos participam do Revalida

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A prova é realizada em 13 capitais. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil A prova é realizada em 13 capitais. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Neste domingo (6), 15.498 médicos formados fora do Brasil realizam a primeira etapa do Exame Nacional de Revalida (Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira) 2020.

O Revalida tem o objetivo de aferir a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridos para o exercício profissional, adequados aos princípios e necessidades do SUS (Sistema Único de Saúde), em nível equivalente ao exigido dos médicos formados no País. A revalidação do diploma é responsabilidade das universidades públicas que aderirem ao Revalida.

As provas são aplicadas em 13 capitais: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

A divulgação do gabarito da primeira fase do Revalida 2020 sairá no dia 8 de dezembro.

Segunda etapa

Somente os aprovados na primeira etapa poderão participar da segunda etapa. Uma novidade desta edição é que se o médico formado no exterior for reprovado na segunda etapa, poderá se reinscrever diretamente nessa fase, nas duas edições consecutivas. Em edições anteriores, era necessário fazer todo o processo desde o início. Cronograma, diretrizes e procedimentos da segunda etapa serão publicados posteriormente, em edital próprio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil