Brasil Mais de 152 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados contra a covid; 5 milhões de crianças já receberam a 1ª dose

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Reforço foi aplicado em 55,9 milhões de pessoas, mais de 34% da população. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os dados do consórcio de veículos de imprensa desse domingo (13) mostram que 152.516.096 pessoas estão totalmente imunizadas. Este número representa 70,99% da população total do País. A dose de reforço foi aplicada em 55.970.747 pessoas, o que corresponde a 26,05% da população.

A população com 5 anos de idade ou mais (ou seja, a população vacinável) que está parcialmente imunizada é de 84,53% e a população com 5 anos ou mais que está totalmente imunizada é de 76,2%. A dose de reforço foi aplicada em 34,6% da população com 18 anos de idade ou mais, faixa de idade que atualmente pode receber o reforço da vacinação.

Catorze Estados e o Distrito Federal divulgaram números da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. Apenas o Amapá não divulgou dados de doses aplicadas em crianças até o momento. No total, 5.612.740 doses foram aplicadas em crianças, que estão parcialmente imunizadas. Este número representa 27,38% da população nessa faixa de idade que tomou a primeira dose.

Os Estados com maiores percentuais de vacinados (2ª dose + dose única) são São Paulo (79,88%), Piauí (77,52%), Minas Gerais (74,23%), Paraná (73,25%) e Rio Grande do Sul (73,08%).

Casos e óbitos

O Brasil registrou nesse domingo 325 novas mortes causadas pela covid nas últimas 24 horas, totalizando 638.449 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 880 – menor que a da véspera, que se aproximava de 900. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +56%, indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença.

O País também registrou 58.056 novos casos conhecidos de covid no mesmo período, chegando ao total de 27.483.031 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 135.205. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -28%, indicando tendência de queda nos casos da doença pelo 4º dia.

A média móvel de vítimas da doença atinge agora um patamar quase 5 vezes maior do que estava às vésperas do ataque hacker que gerou problemas nos registros em todo o Brasil, ocorrido na madrugada entre 9 e 10 de dezembro. Na época, essa média indicava 183 mortos por covid a cada dia.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados na noite deste domingo. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil