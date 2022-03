Rio Grande do Sul Mais de 17 mil veículos são flagrados no Rio Grande do Sul trafegando acima da velocidade no feriadão de Carnaval

Por Redação O Sul | 2 de março de 2022

No período, CRBM registrou 5.988 infrações de trânsito nas estradas gaúchas Foto: CRBM/Divulgação No período, CRBM registrou 5.988 infrações de trânsito nas estradas gaúchas. (Foto: CRBM/Divulgação) Foto: CRBM/Divulgação

O CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar) flagrou 17.470 veículos trafegando acima do limite de velocidade e registrou 5.988 infrações de trânsito durante o feriadão de Carnaval. Entre a última sexta-feira (25) e o meio-dia desta quarta-feira (02), o efetivo do CRBM verificou ainda 223 motoristas dirigindo sob a influência de álcool nas estradas estaduais gaúchas.

No período, os policiais rodoviários fiscalizaram 10.040 veículos e identificaram 21.140 pessoas. No feriadão, o CRBM registrou cinco acidentes com morte, resultando em seis vítimas fatais.

O CRBM ressaltou também que “tem intensificado a fiscalização com policiamento rodoviário, visando a prevenção da acidentalidade e a contenção da criminalidade nas rodovias gaúchas” e que o principal objetivo é “a preservação de vidas”.

No Litoral Norte, apenas entre sexta-feira e domingo, o CRBM autuou mais de 4 mil veículos por excesso de velocidade. Três pessoas foram presas por embriaguez e houve 12 casos de embriaguez administrativa. Um total de 84 condutores se recusou ao teste de etilômetro. Os policiais rodoviários fiscalizaram 1.364 veículos e identificaram 1.659 pessoas.

