Rio Grande do Sul Mais de 170 mil veículos devem passar pela Freeway durante o feriado de Tiradentes

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

Concessionária prevê maior fluxo na saída para o feriado entre quinta e sexta-feira e reforça equipes de atendimento para operação especial Foto: CCR/Divulgação Concessionária prevê maior fluxo na saída para o feriado entre quinta e sexta e reforça equipes de atendimento para operação especial (Foto: CCR/Divulgação) Foto: CCR/Divulgação

Mais de 170 mil veículos devem transitar pela Freeway ao longo do feriado de Tiradentes, de acordo com dados levantados pela CCR ViaSul, tanto no sentido litoral quanto rumo à Porto Alegre.

Conforme o levantamento, são esperados 25,4 mil veículos na quinta-feira (21) e 23,9 mil na sexta-feira (22), rumo ao litoral norte gaúcho e adiante. Nessas datas, o tráfego mais intenso deve se concentrar entre 07h e 17h na quinta, e entre 9h e 21h na sexta-feira.

Já para o retorno, rumo à Capital, o maior movimento deve ser no domingo (20), com estimativa de 40,6 mil carros. Os horários de pico neste dia devem se estender das 10h em diante.

Para auxiliar nos momentos em que o fluxo estiver mais carregado, poderá haver a liberação do acostamento como faixa adicional de tráfego nos dois sentidos da rodovia.

A ação é realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, e, quando, autorizada, é feita do km 1,5 (Osório) ao 75 (Gravataí), por meio de sinalização com painéis piscantes e placas indicativas às margens da rodovia, além de mensagens nos painéis eletrônicos da Concessionária, com orientações aos motoristas sobre como proceder. Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões.

Na BR-386, a previsão é de que, aproximadamente, 120 mil veículos passem pela rodovia durante o período de quinta a segunda (18), sendo 58,9 mil seguindo rumo ao interior e 62,3 mil rumo à Capital.

Reforço

Durante a Operação Especial, a CCR ViaSul irá reforçar suas equipes de Atendimento para agilizar ainda mais o atendimento aos usuários e promover a fluidez do tráfego nas rodovias.

Toda a operação ganha ainda mais agilidade por meio do acompanhamento integral feito pelas equipes do CCO (Centro de Controle Operacional), através das 316 câmeras de CFTV que fazem o monitoramento das quatro rodovias sob concessão (BR-101, BR-386, BR-448 e Freeway).

Além do atendimento ao longo dos 473 quilômetros, a concessionária disponibiliza 14 Bases de Serviços Operacionais, onde ficam dispostos os veículos indispensáveis ao atendimento das ocorrências.

Sete desses pontos contam com Serviços Atendimento ao Usuário, oferecendo estruturas com banheiros, fraldários, água e café, totens para informações, entre outros. Importante destacar que, de forma a atender o aumento da demanda, a Concessionária irá ampliar a estrutura de sanitários durante o período.

