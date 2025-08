Porto Alegre Mais de 20 mil veículos são fiscalizados com radar portátil entre 28 de julho e 3 de agosto em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











No total, foram realizadas 77 operações com radares portáteis, fiscalizando 20.209 veículos Foto: Brayan Martins/Arquivo PMPA (Foto: Brayan Martins/Arquivo PMPA) Foto: Brayan Martins/Arquivo PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante a Operação Radar realizada entre os dias 28 de julho e 3 de agosto, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) flagrou veículos em alta velocidade em importantes vias de Porto Alegre.

As maiores velocidades registradas foram de uma motocicleta a 107 quilômetros por hora na avenida Juca Batista, na altura do número 1.700, e um carro a 102 quilômetros por hora na avenida Assis Brasil, no cruzamento com a BR-290, acima do limite permitido para a via.

Outras velocidades elevadas também foram registradas durante a ação: uma motocicleta a 103 quilômetros por hora na avenida Ipiranga, número 6.681; e um carro a 103 quilômetros por hora na avenida Salvador França, número 1.707.

No total, foram realizadas 77 operações com radares portáteis, fiscalizando 20.209 veículos. Oito infrações gravíssimas por excesso de velocidade acima de 100 quilômetros por hora foram registradas. Esse tipo de conduta é passível de multa no valor de R$ 880,41 e pode levar à suspensão do direito de dirigir.

Operação Radar

A EPTC divulga os locais em que a Operação Radar estará em ação desta segunda-feira, 4, até sexta-feira, 8. A fiscalização ocorrerá em vários pontos da cidade, nos turnos da manhã, tarde e noite, visando combater o excesso de velocidade e diminuir o número de vítimas e acidentes no trânsito de Porto Alegre.

Confira os locais:

– avenida Assis Brasil

– avenida Ipiranga

– rua Pereira Franco

– avenida Juca Batista

– avenida Diário de Notícias

– avenida Salvador França

– avenida Edvaldo Pereira Paiva

– avenida Borges de Medeiros

– avenida Sertório

– avenida Baltazar de Oliveira Garcia

– avenida Plínio Kroeff

– avenida Dante Ângelo Pilla

– avenida Sen. Tarso Dutra

– avenida Bento Gonçalves

– avenida Dom Pedro II

– avenida Padre Cacique

– avenida Nilo Peçanha

– avenida Ernesto Neugebauer

Os pontos de fiscalização são definidos a partir de estudos técnicos, considerando o histórico de sinistros e o comportamento do tráfego. O mapa interativo com a localização dos equipamentos de medição de velocidade, incluindo os portáteis (radares móveis), os fixos redutores (lombadas eletrônicas) e os fixos controladores (pardais), pode ser consultado no portal EPTC Transparente.

As informações sobre os radares também são compartilhadas com o aplicativo Waze, com o ícone de polícia, a descrição radar móvel e a indicação da velocidade máxima permitida. As localizações e os estudos técnicos estão disponíveis nos canais oficiais da prefeitura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/mais-de-20-mil-veiculos-sao-fiscalizados-com-radar-portatil-entre-28-de-julho-e-3-de-agosto-em-porto-alegre/

Mais de 20 mil veículos são fiscalizados com radar portátil entre 28 de julho e 3 de agosto em Porto Alegre

2025-08-04