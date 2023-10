Geral Mais de 200 brasileiros deixaram Israel em primeiro avião da Força Aérea Brasileira

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O primeiro dos seis aviões que o governo mobilizou para resgatar brasileiros do confronto entre Israel e o grupo Hamas partiu de Tel Aviv. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro dos seis aviões que o governo federal mobilizou para resgatar brasileiros do confronto entre Israel e o grupo Hamas, no Oriente Médio, partiu de Tel Aviv pouco depois das 14h (horário de Brasília) dessa terça-feira (10), levando a bordo 211 passageiros. Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave, um KC-30 com capacidade para 230 passageiros, voará direto para Brasília, onde deve pousar na Base Aérea às 4h desta quarta-feira (11).

Até a manhã de segunda, cerca de 2,2 mil brasileiros já tinham contatado a embaixada brasileira em Tel Aviv, em busca de ajuda para deixar Israel. Segundo o Itamaraty, a maioria deles é formada por turistas que visitavam Tel Aviv e Jerusalém quando, no último sábado (7), o grupo Hamas, que governa a Faixa de Gaza, deflagrou o ataque contra o território israelense.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, em torno de 14 mil brasileiros vivem em Israel e outros 6 mil na Palestina. Além disso, muitos turistas visitam a região, seja para conhecer locais considerados sagrados, seja para participar de eventos. Neste primeiro momento, o Itamaraty priorizou o traslado de cidadãos que residem no Brasil e visitavam a região do conflito sem ter passagem de volta para o Brasil.

Atletas

Ao ataque, seguiu-se forte reação militar israelense, que passou a bombardear a Faixa de Gaza. Os atletas profissionais de tênis em cadeira de rodas Leandro Pena, Ymanitu Silva e Daniel Rodrigues desembarcaram em Tel Aviv no sábado de manhã, poucas horas após o Hamas invadir o território israelense, dando início ao conflito. Os três participariam do Israel Open, uma das etapas do Circuito Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, e receberia alguns dos principais atletas da categoria, de segunda (9) a sexta-feira (13).

Surpreendidos pela escalada da violência na região, os três sequer deixaram o aeroporto de Tel Aviv, onde passaram a noite ao lado de milhares de pessoas que tentavam embarcar em um voo e deixar Israel. Só no domingo (8) eles conseguiram lugar em em um voo para Bangcoc, na Tailândia, de onde devem regressar ao Brasil.

“Depois de 33 horas esperando aqui no aeroporto [de Tel Aviv], estamos aqui, dentro avião para embarcar para Bangcoc. Bora para casa”, comemorou Rodrigues, em vídeo compartilhado nas redes sociais. “Bora! Chega.”, afirmaram Pena e Silva. As informações são da Agência Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/mais-de-200-brasileiros-deixaram-israel-em-primeiro-aviao-da-forca-aerea-brasileira/

Mais de 200 brasileiros deixaram Israel em primeiro avião da Força Aérea Brasileira

2023-10-10