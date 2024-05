Rio Grande do Sul Mais de 200 municípios do RS recebem orientações sobre planos de restabelecimento e reconstrução

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Desde o dia 1º de maio, 425 planos municipais já foram cadastrados, com o objetivo de permitir o acesso aos recursos federais. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Desde o dia 1º de maio, 425 planos municipais já foram cadastrados, com o objetivo de permitir o acesso aos recursos federais. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em reunião promovida pelo EPRR (Escritório de Projetos de Restabelecimento e Reconstrução), mais de 200 municípios gaúchos afetados pelas enchentes receberam as primeiras orientações para a elaboração de planos de trabalho de restabelecimento e reconstrução das áreas atingidas.

O encontro foi conduzido por representantes da Defesa Civil estadual, do EDP (Escritório de Desenvolvimento de Projetos) e da SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão), que detalharam os passos iniciais para que cada município estruture os planos de acordo com suas necessidades e conforme as exigências para o financiamento das ações.

“Este é um trabalho que já está em curso desde as enchentes do ano passado, mas ingressamos, agora, em uma nova etapa. O Executivo estadual seguirá apoiando as administrações municipais até que os recursos estejam disponíveis para as ações planejadas”, ressaltou o diretor-geral do EDP, Hiparcio Stoffel.

Desde o dia 1º de maio, 425 planos municipais já foram cadastrados no S2ID (Sistema Integrado de Informações sobre Desastres), com o objetivo de permitir o acesso aos recursos federais necessários para assistência humanitária, restabelecimento e reconstrução.

“O EPRR tem atuado junto às prefeituras, inclusive nos planos de trabalho, agilizando a parte burocrática que é preciso cumprir, segundo as orientações do MDR (Ministério de Desenvolvimento Regional). Isso é um aprendizado das últimas enchentes”, observou a titular da SPGG, Danielle Calazans.

Durante a reunião, o tenente-coronel Rafael Luft ressaltou a importância de os municípios estarem atentos às demandas. “É importante que cada local faça o levantamento adequado das necessidades, pois há diferentes fontes de recursos e devemos evitar duplicidades nos pedidos para garantir a eficiência do processo”, frisou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/mais-de-200-municipios-do-rs-recebem-orientacoes-sobre-planos-de-restabelecimento-e-reconstrucao/

Mais de 200 municípios do RS recebem orientações sobre planos de restabelecimento e reconstrução

2024-05-17