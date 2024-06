Rio Grande do Sul Mais de 23 mil pessoas já foram vacinadas contra a gripe nos abrigos gaúchos

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Segundo o último balanço da Defesa Civil, divulgado nesta sexta-feira, 39.595 pessoas continuam em abrigos no Estado. Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom Segundo o último balanço da Defesa Civil, divulgado nesta sexta-feira, 39.595 pessoas continuam em abrigos no Estado. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom) Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul vacinou 23.206 pessoas contra o vírus da gripe (influenza) em 700 abrigos distribuídos por 82 municípios desde 16 de maio. A ação faz parte de uma estratégia de prevenção destinada a proteger a saúde dos desabrigados após as enchentes de maio, muitos dos quais pertencem a grupos prioritários que já haviam recebido a imunização anteriormente.

A concentração de um grande número de pessoas em ambientes fechados com pouca circulação de ar eleva o risco de propagação de doenças respiratórias, como a influenza, que pode ter complicações graves e, em casos extremos, levar à morte. Segundo o último balanço da Defesa Civil, divulgado nesta sexta-feira (31), 39.595 pessoas continuam em abrigos no Estado após serem desalojadas pelas enchentes.

Campanha nacional

A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou em março no Rio Grande do Sul, inicialmente voltada para grupos prioritários. No início de maio, a campanha foi estendida para a população em geral, oferecendo vacinas remanescentes para todas as pessoas acima de seis meses de idade. Até o momento, 42% do público prioritário, que inclui gestantes, puérperas, idosos, crianças e povos indígenas, já foram vacinados no estado. No total, mais de 2,2 milhões de doses foram aplicadas este ano.

Medidas de Prevenção

Para evitar a disseminação de doenças infecciosas respiratórias em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, é fundamental adotar algumas medidas de prevenção:

– Proteger a boca e o nariz ao tossir e espirrar com um lenço de papel ou com a dobra interna do cotovelo.

– Evitar tocar os olhos, nariz ou boca com as mãos após contato com superfícies.

– Higienizar as mãos com água e sabão ou, na ausência desses, com álcool gel, deixando as mãos secarem naturalmente.

– Lavar as mãos após tossir ou espirrar e antes de tocar os olhos, boca e nariz, bem como antes das refeições e após usar o banheiro.

2024-05-31