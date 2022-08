Política Mais de 23 milhões de eleitores brasileiros estão aptos ao voto facultativo em outubro

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jovens entre 16 e 18 anos, além de pessoas maiores de 70 anos e analfabetos, não são obrigados a votar Foto: Reprodução Jovens entre 16 e 18 anos, além de pessoas maiores de 70 anos e analfabetos, não são obrigados a votar. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Entre as pessoas que não são obrigadas a votar, mais de 23 milhões de eleitores estão aptos a comparecer às urnas de forma voluntária, segundo dados reunidos pela Agência Brasil.

Pela Constituição Federal, o voto é facultativo para pessoas entre 16 e 18 anos, maiores de 70 anos e pessoas analfabetas, independentemente da idade. Dentro desse universo das pessoas com o voto facultativo, 2.116.781 são entre 16 e 17 anos, 14.893.281 de pessoas com mais de 70 e 6,33 milhões de pessoas que não sabem ler, nem escrever.

Segundo levantamento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de julho, o Brasil possui mais de 156 milhões de pessoas aptas a votar, sendo 53% do eleitorado de mulheres. As eleições em primeiro turno acontecerão no dia 2 de outubro.

Eventuais segundos turnos serão disputados em 30 de outubro. A votação decidirá os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Segundo o TSE, o eleitorado está distribuído em 5.570, além de 181 cidades no exterior. A votação vai ocorrer em 496.512 mil seções eleitorais em 2.637 mil zonas eleitorais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política