Mais de 2,5 mil crianças e adolescentes foram retirados de situações de trabalho infantil no Brasil em 2023‌

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2024

Mato Grosso do Sul lidera as ocorrências de trabalho infantil Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Mato Grosso do Sul lidera as ocorrências de trabalho infantil. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Mais de 2,5 mil crianças e adolescentes foram retirados de situações de trabalho infantil no Brasil em 2023, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

De acordo com a pasta, a Auditoria Fiscal do Trabalho realizou 1,51 mil ações de fiscalização no País no ano passado. Do total de crianças e adolescentes resgatados, 1,92 mil são meninos e 641, meninas. A maioria dos resgatados – cerca de 89% – foram encontrados em atividades elencadas na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil, como atividades na construção civil, venda de bebidas alcoólicas, coleta de lixo, oficinas mecânicas, lava-jatos e comércio ambulante em logradouros públicos.

Os exploradores foram multados pelos auditores-fiscais do trabalho e obrigados a realizar o pagamento dos direitos devidos às crianças ou adolescentes em decorrência do trabalho prestado.

Todos os trabalhadores infantis resgatados foram encaminhados para a rede de proteção à criança e ao adolescente para inclusão em políticas públicas de proteção social.

Veja a lista dos dez Estados com mais casos de exploração de trabalho infantil em 2023:

Mato Grosso do Sul – 372

Minas Gerais – 326

São Paulo – 203

Ceará – 201

Rio Grande do Sul – 197

Espírito Santo – 196

Pernambuco – 139

Maranhão – 136

Bahia – 105

Roraima – 101

Como denunciar o trabalho infantil?

O Ministério do Trabalho tem um canal de denúncias de exploração ao trabalho infantil. Para denunciar, basta acessar o Sistema Ipê e preencher um formulário com diversas perguntas sobre o assunto.

