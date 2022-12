Polícia Mais de 25 quilos de cocaína são apreendidos na BR-101, em Torres

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

A droga estava escondida no painel de um carro Foto: PRF/Divulgação A droga estava escondida no painel de um carro. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na manhã desta terça-feira (13), um traficante que transportava 25,2 quilos de cocaína em um carro na BR-101, em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

A droga estava escondida no painel do veículo. O HB20, com placas de Itapema (SC), foi abordado quando entrava no Rio Grande do Sul. Durante uma revista, os policiais encontraram a cocaína distribuída em pacotes.

A quantidade apreendida foi avaliada em R$ 4,5 milhões. O motorista, de 42 anos, é natural do município gaúcho de Palmeira das Missões. Ele não possuía antecedentes criminais.

