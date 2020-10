Rio Grande do Sul Mais de 250 novos escrivães e inspetores vão reforçar os trabalhos da Polícia Civil gaúcha em todo o Estado

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Formandos incluem 150 homens e 107 mulheres do Rio Grande do Sul e outros Estados. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Uma cerimônia realizada na tarde desta quinta-feira (1º) marcou, em Porto Alegre, a diplomação de 257 novos agentes da Polícia Civil gaúcha. São 131 escrivães e 126 inspetores que atuarão em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Os aprovados no concurso foram convocados em janeiro e iniciaram o curso de formação em março, mês de início da pandemia no Estado.

Mesmo assim, com aulas teóricas on-line em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, que cedeu uma plataforma digital para ensino à distância, e também obedecendo a rigorosos protocolos sanitários em atividades práticas na sede da Acadepol (Academia de Polícia), foi possível dar sequência e concluir a formação dos novos agentes.

Do total de 257 formandos, 150 são homens e 107 mulheres. A maioria (195) é do Rio Grande do Sul, enquanto o restante vem dos Estados do Rio de Janeiro (18), Paraná (12), Minas Gerais (7), Santa Catarina (6), Distrito Federal (4), Pernambuco (3), Bahia (2), Goiás (2), São Paulo (2), Espírito Santo (2), Maranhão (1), Sergipe (1), Alagoas (1) e Paraíba (1).

Além do recente ingresso dos 55 novos delegados (categoria em que não havia renovação de quadro desde 2014) e dos primeiros 412 colocados no concurso da Polícia Civil, há pouco mais de um ano, estão em formação no Rio Grande do Sul 876 soldados da BM (Brigada Militar), 84 bombeiros militares e outros 71 servidores (técnicos, peritos criminais e médico-legistas) do IGP (Instituto-Geral de Perícias).

O cronograma de chamamento já anunciado prevê outros 4,5 mil novos servidores para a segurança pública estadual até o final de 2022. Com isso, estima o Palácio Piratini, ampliam-se os esforços para equipar, treinar e qualificar as forças policiais do Estado.

Manifestações

Devido aos protocolos de prevenção ao coronavírus, familiares e amigos foram impedidos de participar presencialmente do ato no Palácio da Polícia, restando acompanhá-lo ao vivo por meio de transmissão na internet. Já o governador Eduardo Leite, patrono das duas turmas, compensou a sua ausência (por causa de compromissos fora do Estado) com o envio de uma mensagem em vídeo.

“Tornar-se servidor público não significa apenas ter escolhido um emprego ou uma vaga para ser remunerado, mas ter optado, acima de tudo, por uma missão de vida, a serviço de 11 milhões e meio de gaúchos”, ressaltou. “Eu peço a vocês muito empenho nesse desafio de proteger e servir.”

A formatura teve como paraninfo o vice-governador e também titular da SSP (Secretaria da Segurança Pública), Ranolfo Vieira Júnior. Ele mencionou a própria trajetória dentro da instituição e destacou que cerca de 45 mil candidatos disputaram as vagas agora preenchidas na corporação. Também elogiou a Polícia Civil gaúcha como a melhor dentre todos os 27 Estados.

“Exercer a função de policial civil é se doar a uma sociedade que está ansiosa pela chegada de todos vocês”, declarou. “Em nosso governo, a segurança é prioridade e isso se traduz em ações como o programa ‘RS Seguro’, lançado no segundo mês de gestão [fevereiro de 2019] e que torna essencial a atuação de novos agentes.”

“A formatura dos novos agentes policiais civis é uma grande conquista para a instituição. São policiais muito bem preparados para atender às demandas da segurança pública e reforçar o atendimento ao público e a investigação de crimes nas mais diversas comunidades gaúchas”, afirmou a chefe da Polícia Civil, Nadine Anflor. Ela estava acompanhada do subchefe de Polícia, Fábio Motta Lopes, e da diretora-geral da Acadepol, Elisângela Melo Reghelin.

(Marcello Campos)

