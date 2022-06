Economia Mais de 260 mil gaúchos têm direito a restituição do Imposto de Renda. Média é de 1.356 reais por contribuinte, com depósito no fim do mês

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2022

Segundo Receita, segundo lote será pago em 30 de junho a 4,25 milhões de contribuintes Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Consulta ao lote será aberta às 10h desta quinta-feira. (Foto: EBC) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Com a abertura da consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda de 2022 (pessoa física), às 10h desta quinta-feira (23), a Receita Federal calcula que aproximadamente 261 mil gaúchos sejam contemplados com valores a receber. O montante é de R$ 354 milhões (média de R$ 1.350 por contribuinte), com depósito na próxima quinta-feira (30).

Também serão liberadas as consultas ao lotes residuais de anos anteriores. São valores relativos a declarações de cidadãos que caíram na chamada “malha-fina” mas depois acertaram as contas com o fisco.

A consulta pode ser feita no site receita.gov.br ou por meio do aplicativo para smartphone e tablet, acessando-se a página “Extrato. O contribuinte poderá saber inclusive se caiu na “malha-fina”.

É preciso utilizar o código de acesso gerado no mesmo endereço virtual ou então um certificado digital emitido por autoridade habilitada. Restituições de declarações com dados inconsistentes são liberadas somente após a correção pelo contribuinte ou se ele comprovar que a declaração estava correta.

Números nacionais

Em todo o País, o crédito bancário abrange 4,25 milhões de contribuintes, totalizando aproximadamente R$ 6,3 bilhões.

Desse total, quase R$ 2,7 bilhões se referem a segmentos populacionais que se enquadram em situações merecedoras de prioridade legal. É o caso dos idosos (60 anos ou mais), pessoas com doença grave ou deficiência e trabalhadores cuja principal fonte de renda seja a de professor).

(Marcello Campos)

