Os números são do relatório de imigração, fronteiras e asilo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, órgão do governo português responsável por conceder residência a cidadãos de outros países.

O estudo aponta ainda um ligeiro crescimento da comunidade brasileira com relação a 2021, quando foi também a nacionalidade com o maior número de estrangeiros.

No ranking por países, o Brasil aparece bem à frente do segundo colocado, o Reino Unido, que responde por 5,8% do total de estrangeiros, ou 45.218 pessoas. É muito comum que ingleses aposentados passem a residir no Sul de Portugal, onde o clima é mais ameno e o custo de vida menor em comparação com o país de origem.