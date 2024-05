Notas Brasil Mais de 30 milhões de contribuintes já entregaram declaração do IR

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

A oito dias do fim do prazo, o número de declarações do Imposto de Renda entregues ao Fisco superou a marca de 30 milhões, mas 13 milhões de brasileiros ainda precisam acertar as contas com o Leão. Até as 16h45 dessa quinta-feira (23), a Receita Federal recebeu 30.304.862 declarações. Isso equivale a 70,5% das 43 milhões de declarações esperadas.

2024-05-23