Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

Medida está prevista em termo de cooperação assinado com prefeitos de três regiões do Estado. (Foto: EBC)

A SOP (Secretaria de Obras e Habitação) do Rio Grande do Sul firmou termo de cooperação técnica para a perfuração de poços artesianos nos municípios de Salto do Jacuí, Toropi e Travesseiro. De acordo com o governo gaúcho, a iniciativa contemplará 322 famílias nas regiões Centro-Serra, Central e Vale do Taquari.

Os serviços serão realizados pela Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento), por meio do Programa de Perfuração de Poços para pequenas comunidades, firmado com a SOP. “Trata-se de um canal do governo estadual com as comunidades do interior visando o abastecimento de água para consumo humano”, frisou o titular da pasta, José Stédile. “Mais que satisfazer uma necessidade básica, esse é um investimento em qualidade de vida para a população.”

Em Salto do Jacuí, serão beneficiadas mais de 200 famílias nas localidades Capão Bonito e Júlio Borges, o que também abrange assentamentos indígenas. “O município decretou situação de emergência devido à estiagem, então os poços chegarão em uma ótima hora”, frisou o prefeito Claudiomiro Gamst Robinson.

“O poço era aguardado há dez anos pela comunidade”, acrescentou o prefeito de Travesseiro. (Vale do Taquari), Genésio Roque Hofstetter. “É uma conquista que se refletirá no desenvolvimento econômico e humano das famílias.” O convênio atenderá 80 famílias na localidade de Linha São João Alto.

A comunidade Linha Tamboretã, com 42 famílias, será o local contemplado no município de Toropi, na Região Central. “Se dependêssemos dos recursos próprios, seria muito mais difícil atender a demanda”, salientou o prefeito Lauro Scherer, lembrando que o local conta com um poço interditado por desmoronamento.

Também estavam presentes durante o ato de assinatura dos termos o diretor de Poços e Redes da SOP, Neorildo Dassi, bem como o assessor de gabinete da pasta, Luiz Gustavo Martins.

Rio Gravataí

A Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) suspendeu por tempo indeterminado as captações diretas de água no rio Gravataí, do município de Alvorada, em direção à nascente até a confluência com a Sanga da Porteira, no limite entre Viamão e Glorinha.

O motivo é o nível crítico do rio devido à falta de chuvas. Apenas a captação para o abastecimento à população está mantida. A determinação considerou os levantamentos e informações técnicas da Sema e da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento). As captações poderão voltar à normalidade quando o rio sair do nível de alerta.

Nesse sábado, equipes do DRH (Departamento de Recursos Hídricos) da Secretaria e da Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) fiscalizaram ao menos cinco propriedades que captam água do rio Gravataí para irrigação de lavouras. Até agora, três estruturas de bombeamento foram desligadas pela fiscalização.

De acordo com Patrícia Moreira Cardoso, diretora-adjunta do DRH, a fiscalização tem como objetivo informar e conscientizar quem faz irrigação para que suspendam a captação devido aos baixos níveis do rio. O site oficial do governo do Estado ainda não informou se a medida sofreu algum tipo de alteração após a intensa chuva que atingiu a Região Metropolitana de Porto Alegre nesse sábado.

(Marcello Campos)

