Rio Grande do Sul Mais de 300 galões de álcool em gel falsificados são apreendidos em Uruguaiana

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

O produto estava estocado na prefeitura Foto: MP/Divulgação O produto estava estocado na prefeitura. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP (Ministério Público), em parceria com as Vigilâncias Sanitárias Estadual e de Uruguaiana, apreendeu mais de 300 galões de álcool em gel adulterados no município da Fronteira Oeste.

O produto estava estocado na prefeitura em recipientes de cinco litros e foi fabricado pela empresa de Porto Alegre alvo da Operação AI-COVID 2, deflagrada na quinta-feira (03).

O recolhimento ocorreu depois que o MP, com o auxílio da Brigada Militar, prendeu em Porto Alegre e Canoas o dono e a responsável técnica da empresa. A dupla fabricava o produto com teor de álcool etílico de apenas 53,7%, circunstância que acarreta, segundo laudo técnico, ineficácia na defesa contra a Covid-19.

