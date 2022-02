Porto Alegre Mais de 33 mil famílias de Porto Alegre já buscaram o Cartão Cidadão

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2022

O Cartão Cidadão funciona como um cartão de débito e pode ser utilizado em mais de 140 mil estabelecimentos Foto: Divulgação Sefaz O Cartão Cidadão funciona como um cartão de débito e pode ser utilizado em mais de 140 mil estabelecimentos - (Foto: Divulgação Sefaz) Foto: Divulgação Sefaz

Até quinta-feira (03), o Cartão Cidadão do governo do Estado chegou às mãos de 62% dos beneficiários que residem em Porto Alegre. Mais de 33 mil famílias, das 53 mil que têm direito ao benefício na capital, já podem usufruir da primeira parcela do programa, que foi depositada em 15 de dezembro. Porém, cerca de 20 mil beneficiários não retiraram o cartão, deixando de utilizar os créditos do Devolve ICMS e do Todo Jovem na Escola.

Dos 432 mil cartões emitidos pelo programa, 286 mil já foram obtidos pelos beneficiários, totalizando 66% de entregas realizadas em todo o Estado. As famílias beneficiárias que ainda não retiraram podem ir ao ponto de entrega da sua cidade e na saída utilizar o valor, afinal, todos os cartões já receberam os depósitos.

O programa beneficia famílias cadastradas no CadÚnico que recebem o Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) ou que têm filhos matriculados no Ensino Médio. Para retirar o cartão, o usuário precisa portar documento de identificação oficial com foto e número de CPF, além de usar máscara.

O cartão poderá ser retirado desbloqueado até 15 de março. Depois, se torna necessário desbloqueá-lo. Se não for retirado em seis meses, ocorre o cancelamento dele, sendo necessária solicitação a segunda via por meio do call center da Secretaria da Fazenda para utilizar o benefício. Nesse caso, serão descontados R$ 5 do próximo crédito.

Antes de se dirigir ao local, é possível conferir o direito ao benefício pelo site do Devolve ICMS, através do CPF e data de nascimento.

Entregas na Capital

Em Porto Alegre, as entregas ocorrem no prédio da FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. O prédio da FGTAS fica na Av. Borges de Medeiros, 521 – Centro Histórico, e a entrega é feita em parceria com o Banrisul e a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

Entregas no interior

No Interior, a retirada do cartão ocorre em agências do Banrisul, sendo apenas uma por município. O atendimento é feito com base no horário normal de atendimento bancário ao público de cada cidade. Apenas em Porto Alegre que o atendimento ocorre das 8h às 11h.

Cartão Cidadão

É uma iniciativa do governo do Estado que vai devolver parte do tributo (ICMS) a pessoas inscritas no CadÚnico que recebem o Auxílio Brasil ou tenham dependentes na rede estadual de Ensino Médio.

Com o cartão, mais de 432 mil famílias terão uma devolução de R$ 400 por ano do Devolve ICMS, além de R$ 150 por mês pelo programa Todo Jovem na Escola, para aquelas inscritas no CadÚnico e que têm dependentes na rede estadual de Ensino Médio regular com engajamento estudantil de 80% ou mais nas atividades escolares.

As dúvidas sobre o Todo Jovem na Escola devem ser encaminhas para o e-mail todojovemnaescola@educar.rs.gov.br. O cartão Cidadão do Devolve ICMS não é o mesmo do Auxílio Brasil. Ele é emitido pelo Banricard e funciona como um cartão de débito, que pode ser utilizado em mais de 140 mil estabelecimentos como supermercados, padarias, entre outros da Rede Vero.

