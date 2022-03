Brasil Mais de 35 milhões de brasileiros não possuem acesso à água tratada e 100 milhões não têm coleta de esgoto

Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

O levantamento considera os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento Foto: Agência Brasil O levantamento considera os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

Mais de 35 milhões de brasileiros não possuem acesso à água tratada e 100 milhões não têm coleta de esgoto. Ao mesmo tempo, apenas 50% do esgoto é tratado no Brasil, o que significa que mais de 5,3 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento são despejadas na natureza todos os dias.

Esses dados sobre o saneamento básico no Brasil constam em um estudo do Instituto Trata Brasil divulgado nesta terça-feira (22), Dia Mundial da Água. O levantamento considera os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento, referentes ao ano de 2020.

Para entender melhor a situação do País, o estudo analisa os indicadores de saneamento das cem maiores cidades do País, que concentram aproximadamente 40% da população brasileira.

Os destaques dessas cidades são os seguintes: a cobertura de água tratada aumentou de 93,5% para 94,4% entre 2019 e 2020; a população com acesso à coleta de esgoto cresceu de 74,5% para 75,7%; o esgoto tratado passou de 62,2% para 64,1%; e, na contramão dos outros indicadores, a perda de água na distribuição aumentou de 35,7% para 36,3%.

A presidente-executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Pretto, destacou que a melhora da maioria dos indicadores é positiva, mas o ritmo é abaixo do esperado. “A tendência de melhora é baixa. Nós vemos um ganho de 0,9, 1,2 e 1,9 ponto percentual nos indicadores, o que ainda é muito pouco para a realidade que nós temos no País”, afirmou.

Segundo ela, essa situação é ainda mais grave quando são comparadas as 20 melhores cidades com as 20 piores do País. “Existe uma discrepância muito grande. A população atendida com coleta de esgoto nas melhores é de 95,5%, enquanto nas piores é de 31,8%”, disse Luana.

Confira o ranking do saneamento básico no Brasil:

Santos (SP) Uberlândia (MG) São José dos Pinhais (PR) São Paulo (SP) Franca (SP) Limeira (SP) Piracicaba (SP) Cascavel (PR) São José do Rio Preto (SP) Maringá (PR) Ponta Grossa (PR) Curitiba (PR) Vitória da Conquista (BA) Suzano (SP) Brasília (DF) Campina Grande (PB) Taubaté (SP) Londrina (PR) Goiânia (GO) Montes Claros (MG) Sorocaba (SP) Palmas (TO) Niterói (RJ) Campinas (SP) Praia Grande (SP) Petrópolis (RJ) Uberaba (MG) Campo Grande (MS) Jundiaí (SP) São José dos Campos (SP) Boa Vista (RR) Santo André (SP) Petrolina (PE) Ribeirão Preto (SP) Anápolis (GO) João Pessoa (PB) Belo Horizonte (MG) Taboão da Serra (SP) Salvador (BA) Diadema (SP) Campos dos Goytacazes (RJ) Caruaru (PE) Porto Alegre (RS) Rio de Janeiro (RJ) Osasco (SP) Sumaré (SP) Aparecida de Goiânia (GO) Mauá (SP) São Bernardo do Campo (SP) Serra (ES) Contagem (MG) Carapicuíba (SP) Vitória (ES) Mogi das Cruzes (SP) Cuiabá (MT) Betim (MG) Itaquaquecetuba (SP) Guarujá (SP) São Vicente (SP) Florianópolis (SC) Ribeirão das Neves (MG) Caxias do Sul (RS) Aracaju (SE) Paulista (PE) Olinda (PE) Blumenau (SC) Mossoró (RN) Guarulhos (SP) Feira de Santana (BA) Juiz de Fora (MG) Vila Velha (ES) Natal (RN) Bauru (SP) Nova Iguaçu (RJ) Santa Maria (RS) Fortaleza (CE) Camaçari (BA) Joinville (SC) Caucaia (CE) Pelotas (RS) Canoas (RS) Belford Roxo (RJ) Recife (PE) Teresina (PI) São Luís (MA) Cariacica (ES) São João de Meriti (RJ) Jaboatão dos Guararapes (PE) Manaus (AM) Duque de Caxias (RJ) Maceió (AL) Gravataí (RS) Várzea Grande (MT) São Gonçalo (RJ) Ananindeua (PA) Belém (PA) Rio Branco (AC) Santarém (PA) Porto Velho (RO) Macapá (AP)

