Economia Mais de 3,5 milhões de trabalhadores brasileiros tiveram salário e jornada reduzidos após medida provisória

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Os Estados que registram o maior número de acordos são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná Foto: Divulgação Os Estados que registram o maior número de acordos são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Mais de 3,5 milhões de trabalhadores tiveram salários e jornadas reduzidos ou contratos suspensos após a edição da MP (medida provisória) que autoriza a celebração de acordos entre patrões e trabalhadores durante a pandemia do novo coronavírus.

Para a maioria dos afetados, o contrato será integralmente suspenso. Entre os que tiveram jornada reduzida, a maior parte terá corte de salário de 50% ou mais.

As informações foram dadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Trabalhadores afetados pelos cortes receberão uma compensação paga pelo governo federal em valor proporcional ao do seguro-desemprego.

No total, 569 mil empresas já informaram ao governo que fizeram acordos desse tipo ao longo deste mês com base na MP, que foi editada para evitar demissões durante a pandemia do novo coronavírus.

As micro e pequenas empresas, que têm faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, foram responsáveis por 59% desses cortes (2,1 milhões). Outros 35% (1,2 milhão) foram feitos em empresas de maior porte. Empregados domésticos e outras atividades de pessoas físicas respondem por 6% das reduções (226 mil).

Os dados incluem acordos individuais e coletivos de categorias feitos com intermediação de sindicatos. Os Estados que registram o maior número de acordos são São Paulo (29,8%), Rio de Janeiro (10,8%), Minas Gerais (9,8%), Rio Grande do Sul (5,5%) e Paraná (5,4%).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia