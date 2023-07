Porto Alegre Mais de 4 mil gestantes são atendidas ao mês em unidades de saúde em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os atendimentos vão desde orientação dos direitos à mulher e ao bebê antes e depois do parto Foto: EBC (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Acompanhamento durante a gravidez, no parto e pós-parto são premissas básicas das equipes de 132 Unidades de Saúde de Porto Alegre.

Informações em relação ao pré-natal, registro de consultas e exames, vacinas e cuidados indispensáveis abarcam procedimentos da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), que atende, mensalmente, uma média de 4 mil gestantes pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e estima o acompanhamento de 10 mil em 2023.

Os atendimentos vão desde orientação dos direitos à mulher e ao bebê antes e depois do parto, dicas para uma gravidez saudável e sinais de alerta, esclarecimento de dúvidas, informações sobre o desenvolvimento do bebê e amamentação, acompanhamento com exames e consultas e questões que envolvam as transformações deste período.

É através da Carteira da Gestante – Porto Alegre Cuidando da Mãe e do Bebê que todo o acompanhamento é registrado pelos profissionais das Unidades de Saúde, seja no planejamento de uma gravidez ou ao longo das consultas. Já na primeira consulta do pré-natal, a gestante será informada qual a maternidade de referência para o parto ou para a busca em uma situação de emergência.

“Pedimos que as mulheres levem consigo a Carteira da Gestante como se fosse um documento, já que esse será, por nove meses, um importante instrumento que auxiliará o profissional na qualificação da atenção ao pré-natal para que esse processo transcorra dentro da normalidade, com qualidade e segurança”, pontua a psicóloga da área técnica da Saúde da Mulher da SMS, Rosa Vilarino.

Seguir corretamente cada etapa é fundamental. Orientações sobre métodos contraceptivos, pré-natal de parceiros/parceiras, visita de ambientação à maternidade referência e plano de parto são algumas das inúmeras ações realizadas junto às mamães, assim como encaminhamento nos casos de alto risco ou intercorrências.

Cinco hospitais são referência para o parto e para receber mulheres com gestação de alto risco: Hospital Conceição, Hospital Fêmina, Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/mais-de-4-mil-gestantes-sao-atendidas-ao-mes-em-unidades-de-saude-em-porto-alegre/

Mais de 4 mil gestantes são atendidas ao mês em unidades de saúde em Porto Alegre

2023-07-11