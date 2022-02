Saúde Mais de 40% das crianças tomaram a primeira dose da vacina contra a covid no Brasil

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Total de crianças de 5 a 11 anos que tomaram a primeira dose: 8.301.418. (Foto: Reprodução)

Os dados do consórcio de veículos de imprensa desta quinta-feira (24) mostram que 154.515.728 pessoas estão totalmente imunizadas no Brasil. Este número representa 71,93% da população total do país. A dose de reforço foi aplicada em 62.792.791 pessoas, o que corresponde a 29,23% da população.

A população com 5 anos de idade ou mais (ou seja, a população vacinável) que está parcialmente imunizada é de 85,97% e a população com 5 anos ou mais que está totalmente imunizada é de 77,2%. A dose de reforço foi aplicada em 38,81% da população com 18 anos de idade ou mais, faixa de idade que atualmente pode receber o reforço da vacinação.

Apenas o Amapá não divulgou dados de doses aplicadas em crianças até o momento. No total, 8.301.418 doses foram aplicadas em crianças, que estão parcialmente imunizadas. Este número representa 40,49% da população nessa faixa de idade que tomou a primeira dose.

Brasil, 24 de fevereiro

– Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 154.515.728 (71,93% da população total e 77,20% da população vacinável – população com 5 anos de idade ou mais);

– Total de pessoas que receberam a dose de reforço: 62.792.791 (29,23% da população total e 38,81% da população vacinável – população com 18 anos de idade ou mais);

– Total de pessoas que estão parcialmente imunizadas (que receberam apenas uma das doses necessárias): 172.077.436 (80,1% da população total e 85,97% da população vacinável – população com 5 anos de idade ou mais);

– Total de crianças de 5 a 11 anos que tomaram a primeira dose: 8.301.418 (40,49% da população nesta faixa etária);

– Total de doses aplicadas: 389.385.955 (90,24% das doses distribuídas para os estados);

– 21 estados e o DF divulgaram dados novos: AM, BA, MA, MS, PA, PE, RJ, RN, RR, RS, SC, SE, SP, GO, CE, ES, TO, PB, PI, MG, DF;

– 5 estados não divulgaram dados novos: AP, AC, AL, MT e RO.

O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado pelos portais de notícias G1 e UOL e pelos jornais O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro. As informações são do portal de notícias G1.

