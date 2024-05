Rio Grande do Sul Mais de 40 estradas gaúchas permanecem com trechos sob bloqueio total ou parcial. Confira os principais pontos

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Equipes do Daer trabalham para acelerar a liberação de segmentos interrompidos. (Foto: Divulgação/Daer)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dados da Defesa Civil gaúcha contabilizam até a noite dessa quarta-feira (22) ao menos 68 trechos com bloqueio parcial ou total em 41 estradas estaduais e federais do Rio Grande do Sul, por causa das enchentes e seus impactos. O levantamento tem por base atualizações fornecidas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Brigada Militar (BM) e Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

A Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt) reitera que continua trabalhando para desobstruir o quanto antes os pontos interrompidos. O objetivo é garantir o tráfego de veículos e pedestres, com segurança.

Também chama a atenção para a necessidade de atenção redobrada por motoristas e pedestres nos segmentos afetados. Confira, a seguir, alguns dos principais pontos com transtornos.

Rodovias estaduais

– RS-431, km 22, em Bento Gonçalves na a ponte do Rio Taquari que liga a São Valentim do Sul. Bloqueio total.

– RS-441, km 22, em Vista Alegre do Prata. Bloqueio total.

– RS-444, km 19, em Bento Gonçalves. Bloqueio total.

– RS-448, km 44, em Farroupilha. Bloqueio total.

– RS-484, acesso pela RS-020 à RS-484, em São Francisco de Paula. Bloqueio total.

– RS-453, km 75, em Boa Vista do Sul. Bloqueio parcial.

– RS-115, km 28, em Gramado. Bloqueio parcial.

– RS-235, km 6, em Nova Petrópolis. Bloqueio parcial.

– RS-235, km 35-36, nem Gramado. Bloqueio parcial na pista direita (sentido Três Coroas).

– RS 235, km 52, em Canela. Bloqueio parcial.

– RS-437, km 8-10, em Vila Flores. Bloqueio parcial.

– RS-448, km 49, em Farroupilha. Bloqueio parcial.

– RS-466, km 2, em Canela. Bloqueio parcial.

– RS-453, km 158, em Caxias do Sul. Bloqueio parcial.

Rodovias Federais

– BR-116, km 1080-111, em São Marcos. Trânsito liberado durante o dia, das 7h às 17h. Bloqueio total à noite e em dias de chuva.

– BR-116, km 161-170, entre Galópolis e Vila Seca (Caxias do Sul). Trânsito liberado das 7h às 17h e Bloqueio total durante a noite.

– BR-116, km 174, em Caxias do Sul. Ponte sobre o Rio Caí interditada. Bloqueio total.

– BR- 116, km 175-181, em Nova Petrópolis. Bloqueio total.

– BR-470, km 178-192, em Veranópolis. Bloqueio total.

– BR-470, km 200, Bento Gonçalves. Bloqueio total devido a obras em local com queda de barreira. A fim de viabilizar o acesso por moradores locais, até o final da tarde a corporação abordou veículos no acesso à Comunidade Terapêutica Rural. Condutores devem utilizar desvio localizado nos fundos da vinícola Caineli.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/mais-de-40-estradas-gauchas-ainda-estao-com-trechos-sob-bloqueio-total-ou-parcial-confira-as-principais-pontos/

Mais de 40 estradas gaúchas permanecem com trechos sob bloqueio total ou parcial. Confira os principais pontos

2024-05-22