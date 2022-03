Rio Grande do Sul Mais de 400 mil gaúchos já entregaram a declaração do Imposto de Renda 2022

Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O prazo final para o envio da declaração terminará em 29 de abril Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O prazo final para o envio da declaração terminará em 29 de abril. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 6,3 milhões de brasileiros já entregaram a declaração do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) 2022, ano-calendário 2021. A informação foi divulgada pela Receita Federal e inclui os mais de 400 mil gaúchos que também fizeram a entrega.

O prazo final para o envio da declaração terminará em 29 de abril. A expectativa é de que 34,1 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo. Entre as novidades deste ano, estão o acesso ampliado à declaração pré-preenchida por meio de todas as plataformas disponíveis e o recebimento da restituição e o pagamento de DARF via PIX.

O contribuinte que tiver dúvidas específicas já pode consultar “perguntas e respostas” do IRPF 2022 que engloba as novidades, inclusive explicações sobre os novos campos para declaração de bens e direitos. Acesse aqui o “perguntas e respostas”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul