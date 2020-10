Brasil Mais de 4,4 milhões de brasileiros já estão recuperados do coronavírus

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A doença está presente em 99,8% dos municípios brasileiros Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado A doença está presente em 99,8% dos municípios brasileiros. (Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado) Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil já registra mais de 4,4 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19. No mundo, estima-se que pelo menos 24,1 milhões de pessoas diagnosticadas com a doença já se curaram.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de pessoas recuperadas do coronavírus no País é bastante superior à quantidade de casos ativos (cerca de 465 mil), que são os pacientes em acompanhamento médico.

O registro de pessoas curadas representa 87,8% do total de casos acumulados. A doença está presente em 99,8% dos municípios brasileiros.

Mais da metade das cidades (3.545) possuem entre dois e cem casos. Em relação aos óbitos, 4.608 municípios tiveram registros (83%), sendo que 740 deles apresentaram apenas um óbito confirmado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil