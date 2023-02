Rio Grande do Sul Mais de 48 horas após ruptura de ponte em Torres, buscas a jovem desparecido no rio Mampituba já se estendem ao mar

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Trabalhos são observados por dezenas de curiosos nas margens gaúcha e catarinense. (Foto CBM-RS) Foto: Ascom/CBMRS

Passadas 48 horas desde a ruptura parcial dos cabos da ponte pênsil sobre o rio Mampituba, em Torres (Litoral Norte), bombeiros mantêm nesta quarta-feira (22) as buscas a Brian Grandi, 20 anos, desaparecido após cair na água. A procura teve seu perímetro inicial de 800 metros ampliado até o mar, enquanto a mãe e outros familiares do jovem acompanham a operação em uma tenda improvisada no local.

O acidente ocorreu por volta das 2h30min de segunda-feira (21). Apesar de o laudo do Instituto-Geral de Perícias (IGP) ainda não ter sido concluído, a principal hipótese é de excesso de peso sobre a estrutura, inaugurada em 1984 para travessia de pedestres até Passo de Torres (SC) e que suportava quase 100 pessoas no momento da queda, número cinco vezes superior ao limite indicado por placas.

A maioria dos indivíduos que cruzavam a ponte conseguiram se agarrar aos cabos, enquanto cerca de 30 eram lançados à água – ao menos 16 receberam atendimento em hospitais da região, devido a ferimentos leves. Alguns chegaram a ter desaparecimento cogitado, mas fizeram contato com amigos e familiares nas primeiras horas após a ruptura, tranquilizando suas famílias. Brian é a única vítima ainda não encontrada.

Sob olhares de dezenas de curiosos em ambos os lados do rio, os trabalhos de resgate contam com um grupo de mergulhadores e o reforço de veículos náuticos como lancha, botes e jet-ski, além de helicóptero da Brigada Militar (BM). A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul instalou na área um Sistema de Comando de Incidentes para organizar a logística dos trabalhos, com a participação da Defesa Civil e Polícia Civil.

A queda foi filmada com a câmera do celular de uma testemunha. Nas imagens, que “viralizaram” nas redes sociais e repercutiram nacionalmente, é possível a intensa movimentação de jovens sobre a ponte pênsil. Após a ruptura, ao menos um jovem aparece agarrado a um dos fios de iluminação noturna da estrutura, na tentativa de não despencar sobre a água do Mampituba.

Esperança

Brian Grandi nasceu e se criou em Caxias do Sul (Serra Gaúcha), mas mudou-se com a mãe e uma irmã para Torres em dezembro do ano passado. Segundo elas, o rapaz chegou a mandar mensagem por whatsapp, minutos antes do acidente, avisando que estava a caminho de casa após uma festa de carnaval na cidade vizinha.

Ele pegaria a sua bicicleta, estacionada na margem gaúcha do rio Mampituba. O veículo, porém, continuou no local até ser retirado pelos familiares. Em entrevistas à imprensa ao longo desta terça-feira (21), eles não escondiam a angústia causada pela incerteza, ao mesmo tempo em que manifestaram esperança de que o jovem seja encontrado com vida.

(Marcello Campos)

