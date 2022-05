Rio Grande do Sul Mais de 58% dos gaúchos já entregou a declaração do Imposto de Renda

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2022

Conforme calendário, é possível parcelar o IR em até oito vezes, com atualização mensal dos valores Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Receita Federal informou que até às 11 horas desta segunda-feira (09) foram entregues 20.079.294 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022, ano-calendário 2021. O prazo para a entrega final do imposto ocorre até 31 de maio.

A expectativa é de que 34.100.000 declarações sejam enviadas até o final do prazo. No Rio Grande do Sul, a estimativa de entrega é de 2,4 milhões de declarações entregues, dos quais 1,4 milhão já foram feitas, até o dia 31 de maio, 58,33% do total.

Conforme calendário, é possível parcelar o IR em até oito vezes, com atualização mensal dos valores.

