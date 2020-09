Rio Grande do Sul Mais de 600 mil gaúchos já cadastraram os seus celulares para receber alertas da Defesa Civil

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Serviço avisa sobre desastres como temporais, deslizamentos e inundações. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao menos 625 telefones celulares registrados no Rio Grande do Sul já podem receber alertas da Defesa Civil Estadual diretamente pelo aparelho. O serviço de mensagens tipo SMS é cadastrado de forma gratuita e tem por objetivo avisar sobre a possibilidade de desastres como temporais, deslizamentos e inundações, além de informações relacionadas ao coronavírus.

Os dados constam em estatística divulgada pelo governo do Estado, com base em levantamento do Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

Para receber os “torpedos”, o cidadão precisa enviar uma mensagem do telefone celular para o número 40199. Na área de texto é só indicar o CEP de interesse – é permitido cadastrar mais de um código de endereçamento postal. Em seguida, o celular está apto a receber alertas e recomendações do órgão estadual.

Outra forma de saber com antecedência a possibilidade de desastres naturais é por meio de mensagens nos canais de TV por assinatura. O serviço é gratuito, está disponível em todos os Estados do Brasil e não há necessidade de cadastro prévio.

Ações conjuntas

“A emissão de alertas é fruto de um trabalho conjunto”, ressalta o Palácio Piratini. “Os boletins meteorológicos que podem indicar a possibilidade de ocorrências são gerados pelo Cemaden [Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais], que por sua vez repassa os dados ao Cenad para avaliação.

No Rio Grande do Sul, caso os técnicos da Defesa Civil e da Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) também constatem o risco de ocorrências, são emitidos avisos para as Defesas Civis municipais e a população cadastrada no serviço. As mensagens de SMS, Google e TVs por assinatura são disparadas por meio de uma parceria com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul