Rio Grande do Sul Mais de 700 quilos de alimentos impróprios para o consumo são apreendidos em Torres, no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











As principais irregularidades encontradas foram alimentos vencidos, fora da temperatura adequada, sem procedência e sem rótulo Foto: MP/Divulgação As principais irregularidades encontradas foram alimentos vencidos, fora da temperatura adequada, sem procedência e sem rótulo. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos, do MP (Ministério Público), apreenderam mais de 700 quilos de produtos impróprios para o consumo, como carnes, embutidos, queijos, iogurtes, salgados e doces, em três mercados em Torres, no Litoral Norte gaúcho.

A operação foi realizada na terça-feira (4). As principais irregularidades encontradas foram produtos vencidos, fora da temperatura adequada, sem procedência e sem rótulo. Os fiscais também apreenderam unidades de álcool com venda proibida em mercados.

Os nomes dos estabelecimentos fiscalizados não foram divulgados pelo MP. Além do órgão, a operação contou com a participação de representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Torres, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Delegacia do Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

Outras praias

Na segunda-feira (3), agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos apreenderam mais de 5,4 toneladas de alimentos impróprios para o consumo em Balneário Pinhal, Cidreira e Tramandaí.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/mais-de-700-quilos-de-alimentos-improprios-para-o-consumo-sao-apreendidos-em-torres-no-litoral-gaucho/

Mais de 700 quilos de alimentos impróprios para o consumo são apreendidos em Torres, no litoral gaúcho

2025-02-05