Geral Mais de 74 mil alunos já participaram do projeto de educação Fiscal da Secretaria da Fazenda do RS

Por Redação O Sul | 23 de março de 2025

A iniciativa promove a temática da educação fiscal de forma lúdica e interativa. (Foto: Divulgação/Sefaz)

Depois de impactar mais de 74 mil alunos em diversas regiões do Rio Grande do Sul ao longo de 2023 e 2024, o projeto de educação fiscal Sapiência e Enrolado entra na reta final. A partir de 27 de março, mais 15 cidades gaúchas receberão as atividades do projeto. Coordenada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), em parceria com escolas públicas municipais, a iniciativa promove a temática da educação fiscal de forma lúdica e interativa. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) apoia o projeto por meio do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco).

Conduzido pela Divisão de Relacionamento com Cidadãos e Municípios da Receita Estadual no âmbito do Grupo Estadual de Educação Fiscal do Rio Grande do Sul, Sapiência e Enrolado desperta a consciência social e fiscal em crianças, trabalhando temas como organização social, cidadania, tributos e seus benefícios para a coletividade por meio de palestras, música e livro.

“O projeto é pioneiro no país, pois é o primeiro a possuir um livro infantil livro específico com a temática da educação fiscal. Ele surgiu para estimular a reflexão sobre o papel dos impostos e sobre atitudes de cidadania que fazem a diferença na sociedade, somando a arte e a música”, explica a coordenadora do projeto, Tamara Dentee. O livro do projeto já foi enviado para as escolas participantes e alcançaram mais de 27 mil alunos em 2023 e cerca de 47 mil em 2024, sendo disponibilizado na biblioteca das instituições.

As palestras nas escolas contam com a participação de representantes das delegacias da Receita Estadual no interior do Estado, que atuam como facilitadores do tema. Apenas no segundo semestre de 2024, as equipes visitaram 35 cidades. O trabalho de educação fiscal utiliza ainda uma versão cantada da história, criada e desenvolvida pelo cantor e escritor Rodrigo Munari.

Na obra cantada, o rio Precioso conta a história de dois povoados que foram se constituindo nas suas margens: Sapiência e Enrolado. No primeiro, a sociedade entende a importância dos tributos e vive em harmonia, com justiça e acesso a serviços. No segundo, há sonegação e uma vida com desequilíbrio e egoísmo.

Programação

– Imigrante: 27/3;

– Não-Me-Toque: 3/4;

– Lindolfo Collor: 7/4;

– Parobé: 8/4;

– Bom Princípio: 9/4;

– Nova Pádua: 10/4;

– Bagé: 14/4;

– Pedras Altas: 15/4;

– Pelotas: 16/4;

– Sentinela do Sul: 24/4;

– Passo Fundo: 28/4;

– Garibaldi: 29/4;

– Caxias do Sul: 6/5;

– Boqueirão do Leão: 7/5;

– Torres: 8/5.

As informações são do Palácio Piratini.

Mais de 74 mil alunos já participaram do projeto de educação Fiscal da Secretaria da Fazenda do RS

