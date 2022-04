Brasil Mais de 80 milhões de brasileiros já tomaram a dose de reforço da vacina contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

A dose de reforço foi aplicada em 81.171.748 pessoas. (Foto: Governo do Estado de SP)

Os dados do consórcio de veículos de imprensa deste sábado (9) mostram que 161.986.130 brasileiros estão totalmente imunizados ao tomar a segunda dose ou a dose única de vacinas. Este número representa 75,4% da população total do País. A dose de reforço foi aplicada em 81.171.748 pessoas, o que corresponde a 37,78%.

A população vacinável (com 5 anos de idade ou mais) que está parcialmente imunizada é de 88,02% e a parcela totalmente imunizada é de 80,93%. O reforço foi aplicado em 50,18% da população adulta (com 18 anos de idade ou mais).

No total, 11.065.805 doses foram aplicadas em crianças, que estão parcialmente imunizadas. Este número representa quase 53,98% da população nessa faixa etária que tomou a primeira dose. Ainda neste grupo, 4.001.598 estão com a segunda aplicação assegurada, o que corresponde a 19,52%.

Atraso

Dezoito milhões e 100 mil brasileiros estão com a segunda dose de vacinas contra a covid atrasada, segundo dados do Ministério da Saúde. O levantamento ainda aponta que o Brasil já teria mais de 88% do público-alvo completamente vacinado caso o intervalo tivesse sido cumprido.

Até o momento, mais de 476 milhões de doses foram distribuídas aos Estados e ao Distrito Federal. Os dados do consórcio de veículos de imprensa deste sábado mostram que quase 162 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados contra a doença, com pelo menos duas doses.

A pasta também lembra que completar o esquema vacinal, com a possibilidade ainda de tomar doses de reforço, é fundamental para garantir proteção máxima contra a doença causada pelo coronavírus.

O Ministério atribui à vacinação a queda no número de casos e óbitos em decorrência da covid.

Casos e óbitos

O Brasil registrou 88 novas mortes pela covid nas últimas 24 horas, totalizando 661.270 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 154, abaixo da marca de 200 pelo oitavo dia e a mais baixa desde 16 de janeiro. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -35%, tendência de queda nos óbitos.

O País registrou 18.758 novos diagnósticos da doença no último dia, completando 30.141.470 casos conhecidos desde o início da pandemia. Desta forma, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 20.833, variação de -31% em relação a duas semanas atrás. Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

Os números estão no levantamento mais recente do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

