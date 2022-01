Brasil Mais de 815 mil pessoas são afetadas pela chuva na Bahia

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

Foto aérea mostra ruas inundadas após por fortes chuvas em Itajuipe (BA) no sul da Bahia, em 27 de dezembro. Foto: Reprodução

Subiu para 815.597 o número de pessoas atingidas pela chuva na Bahia, segundo informações da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), divulgadas nesta quarta-feira (5). Ao todo, 520 ficaram feridas.

O desabrigados e desalojados reduziu de 102.761 para 101.256. O governo do Estado, no entanto, não detalhou o motivo da redução.

O número de desabrigados na Bahia – que são as pessoas que perderam seus imóveis e precisam de apoio do poder público – está em 28.224. Já o total de desalojados – que são as pessoas que também perderam os imóveis, mas foram alocadas em casas de familiares – está em 73.032.

A Sudec detalhou que o número de mortes segue em 26.

Ao todo, 163 municípios estão com decreto de situação de emergência. Os seis últimos que decretaram foram: Aiquara, Barro Alto, Bom Jesus da Serra, Brumado, Itamari e Nova Itarana.

Abrigo de idosos

Na noite de terça-feira (4), um temporal atingiu a cidade de São Desidério. Um abrigo de idosos ficou alagado e moradores vizinhos entraram no local para resgatar as pessoas. Onze foram levados para a Câmara Municipal da cidade, onde estão alojados. De acordo com a prefeitura, 90 residências ficaram alagadas. O Centro de Convivência do Idoso, o hospital, o centro de saúde e um ginásio de esportes também ficaram alagados.

