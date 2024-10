Rio Grande do Sul Mais de 8,6 milhões de cidadãos estão aptos a votar no Rio Grande do Sul nas Eleições 2024

O eleitorado gaúcho cresceu apenas 1,04 % em relação às eleições de 2022. Foto: Divulgação/TSE O eleitorado gaúcho cresceu apenas 1,04 % em relação às eleições de 2022. (Foto: Divulgação/TSE) Foto: Divulgação/TSE

O Estado do Rio Grande do Sul tem um total de 8.682.742 pessoas aptas a participar das Eleições Municipais de 2024. O eleitorado gaúcho cresceu apenas 1,04 % em relação às eleições de 2022 e um total de 3,08% em relação à última eleição municipal, realizada em 2020. Do total de eleitores aptos, 83,50% possuem dados biométricos coletados na Justiça Eleitoral e podem votar, neste domingo (6), utilizando a sua biometria.

Entre os municípios com maior número de eleitores estão Porto Alegre, com 1.096.641; Caxias do Sul, com 347.190; Canoas, com 259.593; Pelotas, com 248.634; e Santa Maria, com 209.396. Nestas cidades com mais de 200 mil eleitores, é prevista a possibilidade de segundo turno para o cargo de prefeito, caso nenhum candidato consiga a maioria absoluta dos votos em primeiro turno. O município de Gravataí é o sexto da lista, com 193.870 eleitores, e não terá votação em segundo turno.

Quanto ao perfil do eleitorado, 53 % são do gênero feminino e 51.577 eleitores são eleitores jovens, entre 16 e 17 anos, para quem o voto não é obrigatório, mas que já fizeram o seu alistamento eleitoral e poderão votar em outubro. Além disso, 2.167 eleitores gaúchos buscaram o direito de ter o nome social no seu título de eleitor.

Eleitorado Brasil

Com 155.912.680 pessoas aptas a votar, eleitoras e eleitores de 5.569 cidades vão às urnas de todo o País para escolher os representantes locais. A pessoa que ocupa o cargo de prefeito é o chefe do Poder Executivo municipal, a quem cabe a administração da cidade. Já o vereador integra o Poder Legislativo da localidade e é responsável por representar a sociedade na elaboração de projetos de lei e na fiscalização das ações da prefeitura.

O horário de votação é unificado em todo o território nacional, das 8h às 17h, sempre tendo como referência o horário de Brasília (DF). Para votar, é preciso apresentar um documento oficial com foto, mas você pode se identificar para votar usando apenas o e-Título, caso ele já tenha a sua fotografia. O aplicativo móvel funciona como uma versão digital do título de eleitor.

Além do aplicativo, você pode consultar seu local de votação no Portal do TSE: basta acessar, no menu lateral “Serviços eleitorais”, o link “Local de votação” e informar o número do título ou do CPF, o nome da mãe e a data de nascimento. Você também pode verificar o local de votação no Autoatendimento Eleitoral – Título Net (em “Onde votar”).

De acordo com a legislação eleitoral, primeiramente, você digita o voto para vereador e, depois, para prefeito. O número para vereador é composto de cinco dígitos. Os dois primeiros correspondem ao partido político e os três seguintes identificam a candidata ou o candidato ao cargo. Caso você só queira votar na legenda, após informar o número do partido, basta apertar o botão “CONFIRMA”.

Já para o cargo de prefeito, são apenas dois dígitos. Confira as fotos, o número, os nomes do candidato e do vice e a sigla do partido. Se as informações estiverem corretas, é só clicar no botão “CONFIRMA”.

