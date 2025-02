Rio Grande do Sul Mais de meio milhão de veículos devem passar pela Freeway no feriado de Carnaval no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2025

Concessionária estima tráfego intenso entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A CCR ViaSul divulgou nesta terça-feira (25) a previsão de tráfego para o período do Carnaval em suas rodovias, entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março. Segundo a empresa, são estimados cerca de 1,5 milhão de veículos utilizando suas rodovias ao longo dos seis dias.

Só pela Freeway deverão circular pouco mais de meio milhão de motoristas, sendo 246 mil no sentido litoral e outros 253 mil em direção à Capital gaúcha.

Conforme o levantamento da Concessionária, a sexta-feira e o sábado (1º) terão o maior número de condutores na rodovia em direção ao Norte gaúcho, com 76,5 mil e 84,4 mil, respectivamente. Para a volta, são previstos 64 mil carros na terça-feira (04) e outros 58,2 mil na quarta-feira (05).

A BR-386 também deve registrar aumento no tráfego durante o período com cerca de 177,6 mil veículos previstos. Destes, 89 mil deverão seguir em direção ao interior do RS enquanto 87,8 mil rumarão à Porto Alegre. Ainda, o dia 28 deve receber o maior número de clientes na rodovia com, aproximadamente 17,8 mil carros em direção ao interior e outros 23,1 mil rumo à capital.

Melhores horários – quando a possível, a Concessionária reforça aos motoristas para que programem sua viagem de maneira a trafegar nos horários de fluxo menos carregado, conforme:

– Freeway: para a saída do feriado, na sexta (28) antes das 15h e no sábado (1º), após as 14h. Para o retorno, na terça-feira, antes do meio-dia e na quarta (5) antes das 9h e depois das 18h.

– BR-386: para a saída do feriado, na sexta-feira (28) antes das 14h e no sábado (1º) após as 11h. Para a volta, na terça-feira antes das 10h e na quarta-feira (05) depois das 18h.

Liberação do acostamento

Visando garantir a segurança dos motoristas que utilizam a Freeway, não está prevista a liberação do acostamento, mesmo durante os períodos de fluxo mais intenso. A medida, entretanto, poderá ser avaliada pela Concessionária junto aos órgãos competentes (PRF e ANTT), como recurso extraordinário e em casos excepcionais. Nesses casos, a liberação dos trechos só se dará, exclusivamente, quando do acionamento dos piscantes amarelos dispostos ao longo da rodovia.

Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões. A CCR ViaSul salienta que trafegar pelo acostamento quando o mesmo não estiver liberado é infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro, gerando 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e multa de R$ 880,41.

