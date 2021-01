Rio Grande do Sul Mais de uma tonelada de alimentos impróprios para o consumo é apreendida em Tramandaí

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

Foram encontradas carnes sem procedência, estragadas e abaixo da temperatura adequada Foto: MP/Divulgação Foram encontradas carnes sem procedência, estragadas e abaixo da temperatura adequada. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Três estabelecimentos comerciais em Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho, foram fiscalizados pela Força-Tarefa Segurança Alimentar do Ministério Público do Rio Grande do Sul na quinta-feira (28).

Durante a operação, 1,1 tonelada de alimentos impróprios para o consumo foi recolhida, além de 600 litros de bebidas e 658 carteiras de cigarros paraguaios.

Por conta das péssimas condições sanitárias, dois locais foram interditados. Os proprietários de um deles foram conduzidos para a delegacia. Nos três estabelecimentos – que não tiveram os nomes divulgados – foram encontrados diversos produtos fora do prazo de validade, sendo que alguns deles estavam sendo vendidos a preço de custo para atrair clientes.

Havia ainda carnes sem procedência, estragadas e abaixo da temperatura adequada. Também participaram da ação representantes das secretarias estaduais da Agricultura e da Saúde, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, da Delegacia do Consumidor da Polícia Civil, da Patrulha Ambiental da Brigada Militar e da Vigilância Sanitária Municipal de Tramandaí.

